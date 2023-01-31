Діти їздитимуть з комфортом: Дніпру з Кельна передали сучасні шкільні автобуси

Дніпро отримав від міста-побратима Кельна два шкільні автобуси для виїздів на освітні заходи, змагання чи олімпіади.

Про це повідомляє міськрада Дніпра.

Автобуси із комфортним салоном вміщують по 15 пасажирів. Автобуси передали двом школам на лівому та правому берегах Дніпра. Цим транспортом зможуть користуватися за потреби інші навчальні заклади. Допомогу Дніпру надав Кельн. Також брав участь у передачі транспорту благодійний фонд Тапс.

Одна із шкіл на лівому березі отримала мікроавтобус “FORD Transit”. Директор школи Владислав Полушкін висловив подяку за таку допомогу.

Ми завдячуємо муніципалітету Кельна та організації Жовто-блакитний хрест, які не вперше нам допомагають. І сьогодні ми маємо можливість надати два новенькі мікроавтобуси для шкіл міста. Ми знаємо, що у нас багато пільгових категорій із сімей загиблих та переселенців, і ці машини будуть їм у допомогу для перевезення містом, по області. Це дуже класна допомога, тож разом до перемоги!, – сказала директор Благодійного фонду “ТАПС” Юлія Дмитрова.