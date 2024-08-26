“Дім знесло вибухом”: власники понівечених будинків поблизу Дніпра розповіли про ракетну атаку (ВІДЕО)

Місцеві жителі розповіли про деталі ракетної атаки.

Зранку 26 серпня росіяни атакували дачний кооператив у Дніпровському районі. Внаслідок атаки загинув 69-річний чоловік, ще одного місцевого мешканця живим витягли з-під завалів.

Валентина, дружина загиблого, розповіла, що чоловік мав їхати додому з роботи. Жінка спочатку думала, що вибух стався десь за містом. Вона зателефонувала чоловіку, але він не брав слухавку.

Прийшла “смс”: “я перезвоню”. Я й зрозуміла, що щось не так, бо чоловік не вміє відправляти повідомлення, – розповіла Валентина.

Загиблому було 69 років, він працював сантехніком. На момент першого вибуху чоловік пішов допомагати людям з водою. Під час другого вибуху він загинув.

Місцевий житель Ігор розповідає, що від дачної ділянки нічого не залишилось, знищені будівлі, город та дерева.

Дім вибуховою хвилею знесло. Розірвало і понівечило, – розповідає Ігор.

Місцева жителька Ганна розповіла, що 30 років плекала свій дім, аби насолоджуватися спокоєм на схилі літ. Висаджувала городину. Були гарні врожаї. Тепер не лишилося нічого.

Я щойно вибралася на дачу. Була в дорозі. Подзвонили сусіди. Повідомили: “Можеш не їхати, будинку нема. А я приїхала”, – йдеться у відео, яке оприлюднив Сергій Лисак.

Завали оселі розбирає і Аліна. Тут мешкали її дідусь з бабусею. Хоч руйнування суттєві, жінка щаслива, що вціліли її рідні. Горе оминуло: за 5 хвилин до атаки старенькі пішли до лікарні.

Очільник Дніпровської РВА В’ячеслав Мамонов повідомив, що внаслідок ракетної атаки зруйновано повністю два та пошкоджено 18 будинків у садовому товаристві. Постраждалий чоловік зараз знаходиться у лікарні у стані середньої тяжкості.

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