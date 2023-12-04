Ділки з Дніпра продавали РФ запчастини для МіГів

Дніпряни хотіли продати РФ запчастини для бойових літаків.

Чергових підприємців, які жадали заробити на війні Росії проти України, викрила у Дніпрі Служба безпеки України.

Ще в 2019 році зі складу стратегічного підприємства викрали запчастини до бойових літаків МіГ-29 на суму понад 10 млн гривень. Це стартер-генератори та авіанасоси із запчастинами, які майже чотири роки ховали на одному із СТО, щоб потім продати.

Оборудку ймовірно спланував дніпропетровський кримінальник. Його поплічники вкрали запчастини, а знайомий ховав комплектуючі на своєму підприємстві. Згодом оголошення з продажу запчастин опублікували на тематичному спеціалізованому порталі.

Ними зацікавилися представники воєнно-промислового комплексу РФ, які підшукували такі запчастини для бойових літаків країни-агресора. Втім СБУ вчасно заблокувала діяльність кримінального угрупування та комплектуючі не потрапили до рук Росії.

Під час обшуків на СТО підприємця-фігуранта вилучено:

10 авіанасосів

2 стартер-генератори

1 тисячу додаткових комплектуючих

Наразі СБУ розпочала кримінальне провадження за статтями про легалізацію/відмивання майна одержаного злочинним шляхом, вчинені організованою групою в особливо великому розмірі. Триває розслідування, правоохоронці встановлюють всіх причетних до оборудки.

Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.

Представники СБУ зауважили, що авіаобладнання робоче, тож усі запчастини передадуть ЗСУ, які будуть використовувати його в бойових умовах.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: