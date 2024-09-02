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Деяким жителям Дніпра з 3 по 5 вересня через планові роботи відключатимуть світло: адреси

Сьогодні 08:43
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Світла не буде по 10 годин.

Новости Днепра про Деяким жителям Дніпра з 3 по 5 вересня через планові роботи відключатимуть світло: адреси

Центральна енергетична компанія повідомляє про про планові роботи, які триватимуть з 3 по 5 вересня. У зв’язку із цим на низці вулиць у Дніпрі світла не буде зранку до вечора. 

Так, 3 вересня світло відключатимуть з 08:00 до 18:00 в будинках, розташованих за адресами:

  • вул. Братів Горобців: 28, 47, 49;
  • вул. Кедрова: 47;
  • вул. Надії Алексєєнко: 108, 112;
  • вул. Професора Герасюти: 1;
  • вул. Вроцлавська: 2;
  • вул. Інженерна: 7А, 8-12;
  • вул. Казакевича: 5-7, 9, 10;
  • вул. Квартальна: 12, 16, 20-32 (парні), 36, 38, 114;
  • вул. Козака Мамая: 4-20;
  • вул. Солідарна: 2, 4А;
  • вул. Академіка Янгеля: 37-59 (непарні);
  • вул. Молодіжна: 21-32, 34.

4 вересня з 08:00 до 18:00 обмежать електропостачання будинків за адресами:

  • вул. Інженерна: 2А, 4А;
  • вул. Квартальна: 29А;
  • просп. Богдана Хмельницького: 113, 118Д, 119, 121, 123, 127;
  • вул. Агрономічна: 1, 2А, 3-11, 13-19 (непарні);
  • вул. Березнева: 7-21 (непарні);
  • вул. Відрадна: 1-5, 6Б, 7, 8, 10-13;
  • вул. Віктора Гошкевича: 1-6, 7А, 8-22;
  • вул. Волоська: 1-14;
  • вул. Говорова: 1, 2А, 3-8, 10-16 (парні);
  • вул. Дніпровська: 1-12, 13/1, 14-22;
  • вул. Естонська: 1-17, 18А, 19-24;
  • вул. Ігоря Ветрогонова: 1-14, 15А, 16-29, 31;
  • вул. Квартальна: 38А;
  • вул. Козака Мамая: 1, 2А, 3, 5А, 7Б, 9А, 11А, 13А, 15, 17, 19, 21А, 23А, 25, 27, 29, 31, 33А;
  • вул. Костянтинівська: 1-11, 12А, 13-16, 18;
  • вул. Монтажна: 1-22, 23А, 24-65, 66А, 67-73;
  • вул. Моцарта: 1-14;
  • вул. Муравська: 1-8, 10-16;
  • вул. Олександри Риндовської: 1-4, 5А, 6-66, 67А, 68-80, 82-87, 88А, 89-92, 94-118 (парні);
  • вул. Павла Тичини: 1, 3, 5, 7;
  • вул. Патріотична: 1-13 (непарні), 15Б, 17, 19, 21;
  • вул. Перемоги: 1А, 2-22, 24-32, 34-114, 116-132 (парні), 134Б, 136-198 (парні);
  • вул. Печерська: 1, 2, 3А, 4-7, 9-17 (непарні);
  • вул. Привільна: 1-5, 7А, 9-22;
  • вул. Самотканська: 1-8, 9/1, 10, 11, 12А, 13, 14;
  • вул. Серпнева: 7, 9, 11А, 13Б, 15А, 17-29 (непарні);
  • вул. Смілянська: 1-9 (непарні);
  • вул. Солідарна: 1А, 3, 4А, 5-15 (непарні);
  • вул. Солонянська: 1А, 2-22;
  • вул. Старицького: 3, 5-22;
  • вул. Старова: 1-22;
  • вул. Сурська: 30, 32-38, 39А, 40-68, 69А, 70-96, 98-131, 133-143 (непарні);
  • вул. Філатова: 1-5, 7;
  • вул. Фредеріка Шопена: 1-14;
  • пров. Аккерманський: 1, 2А, 3-9, 11, 13, 123;
  • пров. Студентський: 1-15, 17, 19.

5 вересня з 08:00 до 18:00  світло відключать за адресами:

  • вул. Фабрично-заводська: 3;
  • просп. Богдана Хмельницького: 38, 38Б;
  • вул. Муравська: 1-8, 10-16;
  • вул. Перемоги: 25-31 (непарні), 35-53, 54А, 55-66, 68-84 (парні), 85, 86, 88, 90;
  • пров. Аккерманський: 1, 2А, 3-9, 11, 13, 123; пров. Студентський: 1-15, 17, 19;
  • вул. Будівельників: 37, 41, 43, 45А, 47;
  • вул. Енергетична: 20Б, 25;
  • вул. Макарова: 10-18 (парні), 20А, 22, 26, 27М, 32, 39;
  • вул. Призаводська: 1, 2, 3А, 4А;
  • вул. Фабрична: 1;
  • вул. Бориса Кротова: 1Б;
  • вул. Краснопільська: 1Б, 2, 3Б, 5-8, 11А, 13А, 15;
  • просп. Богдана Хмельницького: 106, 110А, 112, 114, 116.

Також зауважимо, що планові роботи проводитимуть в інших районах Дніпропетровської області. Перевірити свою адресу можна за посиланням

Нагадаємо, у Дніпрі 2 вересня світло відключатимуть протягом всієї доби: графіки.

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Новости Днепра про Деяким жителям Дніпра з 3 по 5 вересня через планові роботи відключатимуть світло: адресиУкраїнська

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