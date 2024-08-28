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Деяким споживачам перерахували субсидії на комуналку: кого стосується

Сьогодні 21:22
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Деяким господарствам можуть змінити розмір субсидії.

Новости Днепра про Деяким споживачам перерахували субсидії на комуналку: кого стосується

Двічі на рік домогосподарствам, у яких середньомісячний сукупний дохід зменшився або збільшився на понад 50%, перераховують житлову субсидію. Перерахунок відбувається у березні та серпні.

Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України.

Зазначається, що органи ПФУ здійснюють перерахунок розміру житлової субсидії в межах установленого строку її призначення. Такий перерахунок відбувається автоматично, без звернення громадян.

У Пенсійному фонді розповіли, що при перерахунку виплат зазначеній категорії субсидіантів з серпня середньомісячний сукупний дохід враховано за I і II квартали поточного року. Його зіставляють з доходами за III і IV квартал минулого року. Саме за цей період було враховано дохід під час призначення субсидії з травня 2024-го.

Якщо в результаті зіставлення встановлено, що доходи змінились на понад 50%, розмір житлової субсидії переглянуто. Таким чином, призначений розмір житлової субсидії в домогосподарств, у яких доходи зменшились / збільшились на понад 50%, змінився.

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Новости Днепра про Деяким споживачам перерахували субсидії на комуналку: кого стосуєтьсяУкраїнська Новости Днепра про Деяким споживачам перерахували субсидії на комуналку: кого стосуєтьсяРусский

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