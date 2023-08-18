Деякі трамваї скоротять маршрут: як у п’ятницю у Дніпрі працює громадський транспорт

Сьогодні, 18 серпня, у роботі громадського транспорту є деякі зміни.
Так, трамваї №18 та №19 з 9:30 до 17:00 будуть прямувати скороченим маршрутом до вул. Передової – без заїзду на ж/м Лівобережний-3. Зміни пов’язані з ремонтом трамвайного переїзду на перехресті просп. Миру та вул. Генерала Захарченка.
А трамваї №12 продовжать працювати за скороченим маршрутом – від заводу Металовиробів до вул. Ігоря Сікорського. Зміни пов’язані з проведенням відновлювальних робіт на вул. Вартових Неба.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Також у Дніпрі продовжить працювати тимчасовий трамвайний маршрут №7 – пл. Старомостова – вул. Виконкомівська. Перевезення здійснюватимуться з 7:00 до 19:00 з інтервалом 25 хвилин.
Усі інші трамвайні, тролейбусні та автобусні маршрути працюватимуть у штатному режимі за розкладом робочого дня.
Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!
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