Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Деякі трамваї скоротять маршрут: як у п’ятницю у Дніпрі працює громадський транспорт

Деякі трамваї скоротять маршрут: як у п’ятницю у Дніпрі працює громадський транспорт

Сьогодні 08:30
просмотров

Важлива інформація!

Новости Днепра про Деякі трамваї скоротять маршрут: як у п'ятницю у Дніпрі працює громадський транспорт

Сьогодні, 18 серпня, у роботі громадського транспорту є деякі зміни.

Так, трамваї №18 та №19 з 9:30 до 17:00 будуть прямувати скороченим маршрутом до вул. Передової – без заїзду на ж/м Лівобережний-3. Зміни пов’язані з ремонтом трамвайного переїзду на перехресті просп. Миру та вул. Генерала Захарченка.

А трамваї №12 продовжать працювати за скороченим маршрутом – від заводу Металовиробів до вул. Ігоря Сікорського. Зміни пов’язані з проведенням відновлювальних робіт на вул. Вартових Неба.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Також у Дніпрі продовжить працювати тимчасовий трамвайний маршрут №7 – пл. Старомостова – вул. Виконкомівська. Перевезення здійснюватимуться з 7:00 до 19:00 з інтервалом 25 хвилин.

Усі інші трамвайні, тролейбусні та автобусні маршрути працюватимуть у штатному режимі за розкладом робочого дня.

Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!

Читайте також:

Новости Днепра про Деякі трамваї скоротять маршрут: як у п'ятницю у Дніпрі працює громадський транспортУкраїнська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Сьогодні на Дніпропетровщині пролунає вибух: що сталося
Новини Дніпра
Сьогодні 08:00
Сьогодні на Дніпропетровщині пролунає вибух: що сталося

Усе під контролем!

У Кривому Розі жінка померла від укусу комахи: що відомо
Новини Дніпра
Сьогодні 07:24
У Кривому Розі жінка померла від укусу комахи: що відомо

Учора, 17 серпня, у Кривому Розі раптово померла 50-річна жінка.

На Дніпропетровщині дерево вбило літнього чоловіка
Новини Дніпра
Сьогодні 06:45
На Дніпропетровщині дерево вбило літнього чоловіка

У середу, 16 серпня, на Дніпропетровщині стався нещасний випадок.

Бракон’єрять та знищують: у заповідних зонах Дніпропетровщини виявили численні порушення
Новини Дніпра
Вчора 20:04
Бракон’єрять та знищують: у заповідних зонах Дніпропетровщини виявили численні порушення

На Дніпропетровщині проінспектували заповідники.

Наверх