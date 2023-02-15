Деякі приміські потяги на Дніпропетровщині змінили графік руху: новий розклад

Змінився графік руху деяких потягів на Дніпропетровщині.

Як повідомили в Придніпровській залізниці, деякі приміські потяги, які курсують через Дніпропетровщину, змінили графік руху. Зокрема, це стосується рейсів, які сполучають Запоріжжя та Кривий Ріг.

Так, з 20 лютого, приміські поїзди № 6075 Запоріжжя-2 – Кривий Ріг-Головний та № 6076 Кривий Ріг-Головний – Запоріжжя-2 робитимуть додаткові зупинки на станціях імені Анатолія Алімова, Тік і Підстепне, пасажирських платформах 105-го, 166-го, 168-го та 174-го кілометрів. Зверніть увагу, що тепер на станції Нікополь, ці поїзди зупинятимуться тільки на 2 хвилини, а не на 20.

Розклад потягів

№ 6075 Запоріжжя-2 – Кривий Ріг-Головний, відправлення зі ст. Запоріжжя-2 о 15:04 (замість15:25);

ст. імені Анатолія Алімова – 15:14-15:15;

пл. 174-й км – 15:18-15:19;

пл. 168-й км – 15:34-15:35;

пл. 166-й км – 15:39-15:40;

ст. Дніпробуд-2 – 15:45-15:46;

ст. Канцерівка – 16:01-16:02;

ст. Мирова – 16:27-16:28;

ст. Марганець – 16:48-16:49;

пост 105-й км – 17:04-17:05;

ст. Нікополь – 17:16-17:18;

ст. Чортомлик – 17:47-17:49;

ст. Підстепне – 18:02-18:03;

ст. Тік – 18:14-18:15;

ст. Апостолове – 18:42-18:45;

ст. Радушна – 19:07-19:08;

ст. Батуринська – 19:15-19:16;

прибуття до ст. Кривий Ріг-Головний о 19:33;

№ 6076 Кривий Ріг-Головний – Запоріжжя-2, відправлення зі ст. Кривий Ріг-Головний о 07:10;

ст. Батуринська – 07:26-07:27;

ст. Радушна – 07:35-07:36;

ст. Апостолове – 07:58-08:01;

ст. Тік – 08:27-08:28;

ст. Підстепне – 08:40-08:41;

ст. Чортомлик – 08:55-08:57;

ст. Нікополь – 09:28-09:30;

пост 105-й км – 09:40-09:41;

ст. Марганець – 09:59-10:01;

ст. Мирова – 10:20-10:21;

ст. Канцерівка – 10:46-10:47;

ст. Дніпробуд-2 – 11:02-11:04;

пл. 166-й км – 11:09-11:10;

пл. 168-й км – 11:13-11:14;

пл. 174-й км – 11:30-11:31;

ст. імені Анатолія Алімова – 11:34-11:35;

прибуття до ст. Запоріжжя-2 об 11:45 (замість 11:50).

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