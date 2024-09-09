Деякі поїзди, що курсують через Дніпро, затримуються на 2 години: що сталося
Деякі поїзди, що курсують через Дніпро, затримуються на 2 години: що сталося
Сьогодні 06:57
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Укрзалізниця повідомила про затримку низки поїздів, які курсують через Дніпро та область.
З технічних причин вночі було змінено маршрути поїздів, що мали рухатися дільницею Фастів-2 – Біла Церква – Миронівка. Новий тимчасовий маршрут було прокладено через станції Фастів-1 – Київ-Пасажирський – Трипілля – Миронівка.
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