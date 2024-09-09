Деякі поїзди, що курсують через Дніпро, затримуються на 2 години: що сталося

Укрзалізниця повідомила про затримку низки поїздів, які курсують через Дніпро та область.

З технічних причин вночі було змінено маршрути поїздів, що мали рухатися дільницею Фастів-2 – Біла Церква – Миронівка. Новий тимчасовий маршрут було прокладено через станції Фастів-1 – Київ-Пасажирський – Трипілля – Миронівка.

Про це повідомили в пресслужбі Укрзалізниці.

Через зміни, затримуються до 2 годин рейси, які їдуть через Дніпро та інші:

№181/182 Івано-Франківськ – Дніпро;

№6/216 Ясіня/Чернівці – Запоріжжя;

№110 Львів – Херсон;

№32 Перемишль – Запоріжжя;

№88 Ковель – Запоріжжя;

№40 Солотвине – Запоріжжя;

№4 Ужгород – Запоріжжя;

№3 Запоріжжя – Ужгород;

№75/76 Кривий Ріг – Київ;

№85/86 Запоріжжя – Львів;

№31/32 Запоріжжя – Перемишль.

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