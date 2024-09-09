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Деякі поїзди, що курсують через Дніпро, затримуються на 2 години: що сталося

Сьогодні 06:57
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Укрзалізниця повідомила про затримку низки поїздів, які курсують через Дніпро та область.

Новости Днепра про Деякі поїзди, що курсують через Дніпро, затримуються на 2 години: що сталося

З технічних причин вночі було змінено маршрути поїздів, що мали рухатися дільницею Фастів-2 – Біла Церква – Миронівка. Новий тимчасовий маршрут було прокладено через станції Фастів-1 – Київ-Пасажирський – Трипілля – Миронівка.

Про це повідомили в пресслужбі Укрзалізниці.

Через зміни, затримуються до 2 годин рейси, які їдуть через Дніпро та інші:

  • №181/182 Івано-Франківськ – Дніпро;
  • №6/216 Ясіня/Чернівці – Запоріжжя;
  • №110 Львів – Херсон;
  • №32 Перемишль – Запоріжжя;
  • №88 Ковель – Запоріжжя;
  • №40 Солотвине – Запоріжжя;
  • №4 Ужгород – Запоріжжя;
  • №3 Запоріжжя – Ужгород;
  • №75/76 Кривий Ріг – Київ;
  • №85/86 Запоріжжя – Львів;
  • №31/32 Запоріжжя – Перемишль.

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Новости Днепра про Деякі поїзди, що курсують через Дніпро, затримуються на 2 години: що сталосяУкраїнська Новости Днепра про Деякі поїзди, що курсують через Дніпро, затримуються на 2 години: що сталосяРусский

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