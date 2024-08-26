Деякі поїзди, що курсують через Дніпро, затримуються через знеструмлення: список рейсів

Через знеструмлення внаслідок масованої ворожої атаки деякі рейси Укрзалізниці затримуються.

У зв’язку із масштабною атакою ворога відбулося знеструмлення в деяких регіонах, повідомили в Укрзалізниці.

Виведено резервні тепловози, усі поїзди далекого сполучення продовжать рух, – йдеться у повідомленні.

Електропоїзди, що рухаються містами, наразі також мають затримки, на місцях працюють енергетики.

City Express у Києві та Дніпрі продовжує курсувати за графіком.

На порталі Укрзалізниці оприлюднили рейси, що затримуються внаслідок знеструмлень, у списку присутні й поїзди, що курсують через або в Дніпро.

Поїзд 120 з Дорохуська в Дніпро:

Варшава Всходня (06:49) – Дорохуськ (09:57) – через Київ, прикордонний контроль у поїзді 120 на станції Дорохуськ з 11:00 до 12:27;

Поїзд 032 – Перемишль – Дніпро – Запоріжжя:

Ознайомитися зі списком інших рейсів можна за посиланням.

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