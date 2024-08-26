Деякі поїзди, що курсують через Дніпро, затримуються через знеструмлення: список рейсів

У зв’язку із масштабною атакою ворога відбулося знеструмлення в деяких регіонах, повідомили в Укрзалізниці.
Виведено резервні тепловози, усі поїзди далекого сполучення продовжать рух, – йдеться у повідомленні.
Електропоїзди, що рухаються містами, наразі також мають затримки, на місцях працюють енергетики.
City Express у Києві та Дніпрі продовжує курсувати за графіком.
На порталі Укрзалізниці оприлюднили рейси, що затримуються внаслідок знеструмлень, у списку присутні й поїзди, що курсують через або в Дніпро.
Поїзд 120 з Дорохуська в Дніпро:
Поїзд 032 – Перемишль – Дніпро – Запоріжжя:
Ознайомитися зі списком інших рейсів можна за посиланням.
Читайте також:
Автор:
ДСНС оприлюднила перші кадри з місця ракетної атаки на Дніпропетровщині.
Не чекайте дарма.
У Дніпрі перебої у роботі тролейбусів через знеструмлення.
Внаслідок ворожої атаки постраждала ще одна людина.