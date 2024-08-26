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Деякі поїзди, що курсують через Дніпро, затримуються через знеструмлення: список рейсів

Сьогодні 10:37
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Через знеструмлення внаслідок масованої ворожої атаки деякі рейси Укрзалізниці затримуються.

Новости Днепра про Деякі поїзди, що курсують через Дніпро, затримуються через знеструмлення: список рейсів

У зв’язку із масштабною атакою ворога відбулося знеструмлення в деяких регіонах, повідомили в Укрзалізниці. 

Виведено резервні тепловози, усі поїзди далекого сполучення продовжать рух, – йдеться у повідомленні.

Електропоїзди, що рухаються містами, наразі також мають затримки, на місцях працюють енергетики. 

City Express у Києві та Дніпрі продовжує курсувати за графіком. 

На порталі Укрзалізниці оприлюднили рейси, що затримуються внаслідок знеструмлень, у списку присутні й поїзди, що курсують через або в Дніпро. 

Поїзд 120 з Дорохуська в Дніпро:

  • Варшава Всходня (06:49) – Дорохуськ (09:57) – через Київ, прикордонний контроль у поїзді 120 на станції Дорохуськ з 11:00 до 12:27;

Поїзд 032 – Перемишль – Дніпро – Запоріжжя:

  • ІС7300 Познань 05:40 – Перемишль 13:54 через Вроцлав, Ополе, Катовіце, Краків;
  • ІС63104 Вроцлав 08:50 – Перемишль 15:03 через Ополе, Катовіце, Краків;
  • ІС73104 Зелена Гура 07:38 – Перемишль 16:13 через Вроцлав, Ополе, Краків;
  • IC106 Грац 05:26 – Перемишль 16:34 через Відень, Остраву, Катовіце, Краків.

Ознайомитися зі списком інших рейсів можна за посиланням

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Новости Днепра про Деякі поїзди, що курсують через Дніпро, затримуються через знеструмлення: список рейсівУкраїнська Новости Днепра про Деякі поїзди, що курсують через Дніпро, затримуються через знеструмлення: список рейсівРусский

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