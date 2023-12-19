Деякі мешканці Дніпра знову залишилися без опалення: причина та коли батареї знову потепліють

Сьогодні, 19 грудня, деякі мешканці Дніпра знову залишилися без опалення. Йдеться про будинки №6, №8 та №10 на Запорізькому шосе.
Причина – зупинка котельні у зв’язку з проведенням аварійних робіт.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Подачу тепла обіцяють відновити одразу після завершення робіт.
Нагадаємо, раніше ми писали, де у Дніпрі сьогодні немає світла та виникли проблеми з водопостачанням.
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