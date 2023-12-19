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  • Деякі мешканці Дніпра знову залишилися без опалення: причина та коли батареї знову потепліють

Деякі мешканці Дніпра знову залишилися без опалення: причина та коли батареї знову потепліють

Сьогодні 11:08
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Новости Днепра про Деякі мешканці Дніпра знову залишилися без опалення: причина та коли батареї знову потепліють

Сьогодні, 19 грудня, деякі мешканці Дніпра знову залишилися без опалення. Йдеться про будинки №6, №8 та №10 на Запорізькому шосе.

Причина – зупинка котельні у зв’язку з проведенням аварійних робіт.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Подачу тепла обіцяють відновити одразу після завершення робіт.

Нагадаємо, раніше ми писали, де у Дніпрі сьогодні немає світла та виникли проблеми з водопостачанням.

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Новости Днепра про Деякі мешканці Дніпра знову залишилися без опалення: причина та коли батареї знову потепліютьУкраїнська

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