Деякі абоненти ЦЕК у Дніпрі 3 липня будуть без світла майже весь день: адреси

Список адрес опублікували на сайті приватної енергетичної компанії ЦЕК.
Причина – проведення планових робіт. У зв’язку з цим з 08:00 до 18:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:
Окрім того, сьогодні, 3 липня, діють графіки відключення світла – з 08:00 до 13:00 – по дві черги, в інші години доби – три черги відключень одночасно.
Станом на 08:00 застосовується відключення ІІІ та ІV черг до 09:00.
Більш детальну інформацію та список адрес можна отримати на офіційному сайті приватної енергетичної компанії, а також у Telegram-каналі.
Про відключення світла в абонентів ДТЕК можна дізнатися ТУТ.
Нагадаємо, мобільні оператори розповіли, чому в Дніпрі немає зв’язку під час відключень світла.
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