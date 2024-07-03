Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Деякі абоненти ЦЕК у Дніпрі 3 липня будуть без світла майже весь день: адреси

Сьогодні 07:53
просмотров

Деякі жителі Дніпра залишаться без світла на 10 годин.

Новости Днепра про Деякі абоненти ЦЕК у Дніпрі 3 липня будуть без світла майже весь день: адреси

Список адрес опублікували на сайті приватної енергетичної компанії ЦЕК. 

Причина – проведення планових робіт. У зв’язку з цим з 08:00 до 18:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

  • вул. Алана Шепарда: 26, 26-А, 28, 28-А, 30, 30-А, 32, 32-А, 34-А, 35;
  • вул. Будівельників: 25, 29, 31, 33; 
  • вул. Енергетична: 16, 18-Б; 
  • пров. Енергетичний: 1, 1-А, 3, 3-А, 5-А, 7, 9-А, 11-А.

Окрім того, сьогодні, 3 липня, діють графіки відключення світла – з 08:00 до 13:00 – по дві черги, в інші години доби – три черги відключень одночасно. 

Станом на 08:00 застосовується відключення ІІІ та ІV черг до 09:00. 

Більш детальну інформацію та список адрес можна отримати на офіційному сайті приватної енергетичної компанії, а також у Telegram-каналі

Про відключення світла в абонентів ДТЕК можна дізнатися ТУТ.

Нагадаємо, мобільні оператори розповіли, чому в Дніпрі немає зв’язку під час відключень світла.

Читайте також:

Новости Днепра про Деякі абоненти ЦЕК у Дніпрі 3 липня будуть без світла майже весь день: адресиУкраїнська Новости Днепра про Деякі абоненти ЦЕК у Дніпрі 3 липня будуть без світла майже весь день: адресиРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Ворог у черговий раз атакував Дніпропетровщину: є загиблі та постраждалі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:01
    Ворог у черговий раз атакував Дніпропетровщину: є загиблі та постраждалі

    Внаслідок ворожої атаки по Нікопольщині 2 липня загинуло ще двоє.

    У Дніпрі під час ліквідації пожежі виявили труп
    Новини Дніпра
    Сьогодні 07:05
    У Дніпрі під час ліквідації пожежі виявили труп

    У Новокодацькому районі Дніпра горіла квартира.

    Над Дніпропетровщиною знищили ракету, яка летіла в напрямку Дніпра
    Новини Дніпра
    Вчора 21:22
    Над Дніпропетровщиною знищили ракету, яка летіла в напрямку Дніпра

    Над Дніпропетровщиною збили ворожу ракету.

    Поїхала на роботу в сусіднє місто і зникла: на Дніпропетровщині третій день шукають 45-річну жінку
    Новини Дніпра
    Вчора 20:06
    Поїхала на роботу в сусіднє місто і зникла: на Дніпропетровщині третій день шукають 45-річну жінку

    У Новомосковському районі зникла жінка.

    Наверх