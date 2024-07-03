Деякі абоненти ЦЕК у Дніпрі 3 липня будуть без світла майже весь день: адреси

Деякі жителі Дніпра залишаться без світла на 10 годин.

Список адрес опублікували на сайті приватної енергетичної компанії ЦЕК.

Причина – проведення планових робіт. У зв’язку з цим з 08:00 до 18:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

вул. Алана Шепарда: 26, 26-А, 28, 28-А, 30, 30-А, 32, 32-А, 34-А, 35;

вул. Будівельників: 25, 29, 31, 33;

вул. Енергетична: 16, 18-Б;

пров. Енергетичний: 1, 1-А, 3, 3-А, 5-А, 7, 9-А, 11-А.

Окрім того, сьогодні, 3 липня, діють графіки відключення світла – з 08:00 до 13:00 – по дві черги, в інші години доби – три черги відключень одночасно.

Станом на 08:00 застосовується відключення ІІІ та ІV черг до 09:00.

Більш детальну інформацію та список адрес можна отримати на офіційному сайті приватної енергетичної компанії, а також у Telegram-каналі.

Про відключення світла в абонентів ДТЕК можна дізнатися ТУТ.

Нагадаємо, мобільні оператори розповіли, чому в Дніпрі немає зв’язку під час відключень світла.

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