Десятки відремонтованих ліфтів у Дніпрі: куди звертатись

У нашому місті з початку 2024 року відремонтували 20 аварійних ліфтів.

У Дніпрі з початку року відремонтовано 20 аварійних ліфтів у багатоквартирних будинках комунальної власності. Ремонт ще 10 підіймачів нині триває. Рішення про оновлення приймає департамент житлового господарства міськради після звернення місцевих мешканців.

На ж/м Тополя-2, в будинку № 22, завершився ремонт аварійного ліфта. Він був дуже зношений.

«Мешканці неодноразово звертались до ліфтової компанії, нашого департаменту щодо ремонту підйомника. Включили цю заявку до списку ліфтів, які необхідно замінити. Сьогодні вже бачимо результат. Було замінено кабіну, пости виклику, станцію керування. Також встановлено нову лебідку та натяжний пристрій. Аналогічний ремонт виконано і на ж/м Тополя-3, в будинку № 22. Там також підіймач був в аварійному стані і мешканці переймались безпекою під час його користування», — каже представник департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради Єгор Худяков.

Українська

Автор: