Десятки ракет, 660 окупантів та 10 БПЛА: нові втрати росіян
Українські бійці за минулу добу ліквідували ще 660 окупантів. Також було знищено понад два десятки ракет і 10 безпілотників.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.05.23 орієнтовно склали: особового складу – близько 201760 (+660) осіб ліквідовано, танків – 3777 (+4) од, бойових броньованих машин – 7377 (+4) од, артилерійських систем – 3210 (+12) од, РСЗВ – 564 (+1) од, засоби ППО – 319 (+1) од, літаків – 308 (+0) од, гелікоптерів – 294 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2769 (+10), крилаті ракети – 1011 (+21), кораблі /катери – 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн – 6083 (+10) од, спеціальна техніка – 419 (+1). Читайте також:
Українська Русский Надежда Захарченко
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