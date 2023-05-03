Десятки будинків: де у Дніпрі 4 травня вимкнуть світло на 12 годин

У Дніпрі у четвер, 4 травня, знову будуть вимикати світло.

Це стосується абонентів Центральної енергетичної компанії.

Причина – проведення планових ремонтних робіт.

Про це повідомили у Telegram-каналі “ЦЕКу”.

Так, 4 травня з 08:00 до 17:00 світла не буде за адресами:

вул. Академіка Янгеля: 6, 8, 10;

вул. Алана Шепарда: 11, 11А, 11Б, 13, 13А;

вул. Титова: 14, 14А, 18, 18А, 18Б, 18Д, 20, 20А, 22, 22А, 23, 24, 28, 29Л, 30, 32.

З 08:00 до 20:00:

вул. Алана Шепарда: 26, 28, 30, 32, 33, 34, 34А;

вул. Будівельників: 13, 15, 15А, 17, 19, 19А, 21, 27, 27А, 29, 31, 33;

вул. Енергетична: 8, 10, 12, 14;

пров. Енергетичний: 1, 3, 7, 9А, 11, 11А;

пров. Новокримський: 1-8;

вул. Академіка Янгеля: 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33;

вул. Новокримська: 44, 46, 48;

вул. Бориса Мозолевського: 1, 11, 13, 15;

вул. Гладкова: 4, 4А, 6, 11, 17, 19, 19А;

вул. Казакевича: 2, 4;

вул. Михайла Максимовича: 2, 4, 6, 7, 8, 9;

проїзд Олександра Гальченка: 17;

просп. Богдана Хмельницького: 129, 131, 133, 135, 135Д.

Підготуйтеся: зарядіть телефони та повербанки!

Нагадаємо, раніше ми писали, що деяким мешканцям Дніпра сьогодні відключили воду: причина та адреси.

Читайте також:

Українська

Автор: