Десятки будинків: де у Дніпрі 4 травня вимкнуть світло на 12 годин
У Дніпрі у четвер, 4 травня, знову будуть вимикати світло.
Це стосується абонентів Центральної енергетичної компанії.
Причина – проведення планових ремонтних робіт.
Про це повідомили у Telegram-каналі “ЦЕКу”.
Так,
4 травня з 08:00 до 17:00 світла не буде за адресами: вул. Академіка Янгеля: 6, 8, 10; вул. Алана Шепарда: 11, 11А, 11Б, 13, 13А; вул. Титова: 14, 14А, 18, 18А, 18Б, 18Д, 20, 20А, 22, 22А, 23, 24, 28, 29Л, 30, 32. З 08:00 до 20:00: вул. Алана Шепарда: 26, 28, 30, 32, 33, 34, 34А; вул. Будівельників: 13, 15, 15А, 17, 19, 19А, 21, 27, 27А, 29, 31, 33; вул. Енергетична: 8, 10, 12, 14; пров. Енергетичний: 1, 3, 7, 9А, 11, 11А; пров. Новокримський: 1-8; вул. Академіка Янгеля: 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33; вул. Новокримська: 44, 46, 48; вул. Бориса Мозолевського: 1, 11, 13, 15; вул. Гладкова: 4, 4А, 6, 11, 17, 19, 19А; вул. Казакевича: 2, 4; вул. Михайла Максимовича: 2, 4, 6, 7, 8, 9; проїзд Олександра Гальченка: 17; просп. Богдана Хмельницького: 129, 131, 133, 135, 135Д.
Підготуйтеся: зарядіть телефони та повербанки!
Нагадаємо, раніше ми писали, що
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