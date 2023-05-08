У Дніпрі продають відоме кафе на набережній за 1,8 млн грн

У Дніпрі продають працююче кафе, яке розташоване на березі річки. У ньому є зимовий зал та літній майданчик. Перший займає 58 кв. м та розрахований на 30 місць, літній майданчик більше – 170 кв.м і розміститися тут зможуть 100 осіб. Він обладнана системою «туман», коли під час літньої спеки на тих, хто сидить, розпорошуються тонкі струмки води, а також зоною мангалу.
Продають не права на землю, а права на оренду місця. Плюс щомісяця новому власнику доведеться оплачувати оренду зимової зали, кухні та підсобних приміщень – 15,3 тис. грн на місяць, а вартість літнього майданчика становить 3 тис. грн з травня по жовтень, а в решту місяців оренда не нараховується.
Як зазначає автор оголошення про продаж: «кафе повністю укомплектовано, є персонал, пармокат та посудомийні машини». Вартість права оренди складає 1,8 млн грн.
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