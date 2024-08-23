“Демонстративно не зупинявся, бо бачив, що я без ноги”: у Дніпрі скаржаться на маршрутника, який ігнорує військових

У Дніпрі поскаржилися на маршрутника, який не захотів брати пасажира-пільговика без однієї ноги.

Дніпрянин поскаржився на водія 127 маршрутки, який відмовився його взяти до салону, бо не хотів везти пасажира-пільговика. Про це повідомив Дмитро Логвиненко на своїй Facebook-сторінці.

Дмитро розповів, що водій 127 маршрутки біля Соборної площі демонстративно відмовився зупинитись, оскільки бачив, що пасажир без ноги, тобто пільговик, якого треба везти безплатно. Все сталося орієнтовно о 19:20, п’ятниці 23 серпня.

На моє прохання зупинити, показав пальцями, що я не сплачую, тому маю чекати на наступну маршрутку. Знаю, що водія звуть Саша, прізвища не знаю, маленького зросту років 50. Буду зранку телефонувати в департамент транспорту, може знаєте, куди і як ще можно звернутися , – розповів Дмитро.

Пасажир залишився неприємно враженим поведінкою водія

3й рік повномасштабної війни, в шоці від поведінки водія. Таке враження, що це ждун для котрого всі військові вороги, бо інакшого логічного заключення важко уявити, – зазначив Дмитро.

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