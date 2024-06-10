Дефіцит кадрів у комунальних підприємствах Дніпра: які вакансії пропонують

У Дніпрі через дефіцит кадрів у звʼязку з мобілізацією запрошують на роботу у ліфтове підприємство та до КП «Міськзеленбуд».

З початком великої війни багато працівників комунальних підприємств Дніпра вступили до лав Сил оборони. Крім цього, хвилі мобілізації періодично створюють дефіцит кадрів на комунальних підприємствах та у підрядних організаціях. Нестача працівників є, зокрема, у КП «Міськзеленбуд» Дніпровської міськради.

«Ми всі знаємо, з якої причини у нас та на інших комунальних підприємствах є нестача кадрів. Тож ми готові брати на роботу. Нам потрібні люди, які займатимуться благоустроєм зелених насаджень та озелененням. До нас можна влаштуватись без профільної освіти та досвіду роботу. Перші три місяці беремо на випробувальний термін та навчаємо специфіки роботи», — розповіла начальниця виробничої ділянки Правобережна-1 КП «Міськзеленбуд» Дніпровської міськради Катерина Редька.

Особливі навички, окрім працьовитості, на цій роботі не знадобляться. У подальшому можна влаштуватися на інші напрями, за які відповідає департамент благоустрою та інфраструктури. Запрошують як жінок, так і чоловіків від 18 років.

«Дякуємо нашим захисникам, які дають нам змогу жити звичним життям. Проте проблему мобілізації не можна обійти. Незабаром нікому буде ліквідовувати наслідки ворожих обстрілів, негоди, аварійні пориви на мережах тепло- і водопостачання, ремонтувати зовнішнє освітлення та дороги, прибирати вулиці та очищати зливову каналізацію. Якщо наших співробітників і надалі мобілізовуватимуть, а нових кадрів ми не знайдемо, то місту загрожує колапс. До прикладу, якщо аварійні бригади раніше могли усунути проблему протягом кількох годин, то зараз час збільшився у кілька разів», — розповіла головна спеціалістка відділу забезпечення діяльності міського голови та його заступників Дніпровської міської ради Валерія Лукомець.

Щодо працевлаштування можна звертатись до КП «Міськзеленбуд» (вул. Ірпінська, 4-А), тел.: 098-036-73-05.

Проблема нестачі кадрів і в одного із ліфтових підприємств Дніпра. Воно обслуговує підіймачі у Шевченківському, АНД та Індустріальному районах. Там через мобілізацію колектив скоротився на 15 %.

«Питання дуже гостре. Ми є критичною інфраструктурою і на даний час у нас є велика потреба в людях, яких зараз важко знайти. Електромеханік — складна професія, має бути певна кваліфікація та великий досвід роботи. На цю спеціальність жіночого попиту мало, бо професія не дуже популярна, хоча кілька жінок у нас працює», — розповів директор ліфтової організації Артем Резник.

Він додав, що через нестачу кадрів не можуть швидко визволяти людей, які застрягли у ліфтах при відключенні світла. Якщо брак працівників залишиться, підйомники просто зупиняться.

Ліфтове підприємство запрошує на роботу електромеханіків. Бажано мати мінімум 4 розряд. Звертайтесь за телефонами: 096-602-00-11 та 063-292-43-52.

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