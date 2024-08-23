Де відпочити в останній тиждень літа: безкоштовні місця біля води у Дніпрі та поряд

До кінця календарного літа залишилося не більше 10 днів. Ці вихідні – фактично останні повноцінні вихідні літа. За прогнозами метеорологів, з 1 вересня на нас чекає справжня осіння погода. Останні вихідні літа найкраще провести на пляжі.

Журналісти dnepr.info зібрали ТОП-10 варіантів безкоштовного відпочинку біля води у Дніпрі та поблизу.

Новомиколаївський кар’єр

Новомиколаївський кар’єр розташований у Дніпровському районі, за 20 хвилин їзди від Дніпра. Раніше тут видобували граніт, але понад 30 років тому робітники «докопалися» до ґрунтових вод і видобуток припинили. Кар’єр наповнився «завдяки» прориву греблі на Мокрій Сурі та дощовій воді. Його глибина – майже 50 метрів. Він вважається одним із найглибших озер у Дніпрі та поруч.

Вода тут холодна навіть улітку – у спекотні дні її температура сягає максимум 20 градусів тепла. Кар’єр популярний серед дайверів та звичайних відпочиваючих. Перші пірнають у воду, щоб «поблукати» своїм підводним музеєм – на дні кар’єру лежать затоплений автобус, автомобіль, мотоцикл. Другі приїжджають сюди поплавати, відпочити та влаштувати пікнік.

Кар’єр у Старих Кодаках

Це місце також знаходиться в Дніпровському районі, за 5-10 хвилин їзди від міської межі. Він також виник тут у середині 1990-х років. До цього у Старих Кодаках видобували граніт. Видобуток припинили, бо кар’єр швидко наповнювався водою. Глибина водойми близько 40 метрів. Підійти до води тут можна лише з одного боку. У кар’єра часто влаштовують фотосесії, а стоячи у водній гладіні можна спостерігати мальовничий краєвид на річку.

Кар’єр Котлован

Ще один затоплений кар’єр знаходиться в промисловій зоні Дніпра – на лівому березі, неподалік житлових масивів Ломівської та Лівобережний. У цьому місці раніше добували пісок. Кар’єр має офіційну назву «Озеро Криничне», але багато хто називає його просто «Котлован». З’явилося водоймище у 1970-х роках. Він наповнився водами із Самари. Глибина озера – 20 метрів. Кар’єр оточений зеленими деревами, а на березі є кабінки для перевдягання.

Ломівський пляж

У мешканців житлових масивів Ломівської та Кам’янської є «свій» пляж. Знаходиться він біля набережної через дорогу від багатоповерхівок. На пляжі є все, що потрібно для літнього відпочинку: від альтанок до дитячого майданчика, урн та кабінок для перевдягання. Для тих, хто хоче лежати біля води – є піщаний берег, кому необхідна тінь – неподалік від річки ростуть дерева. Пляжів на Ломовському аж три, але всі вони невеликі.

На Парусі

На житловому масиві Парус у мешканців є свій куточоквідпочинку біля води. Знаходиться він на другому масиві. Від дороги та житлових будинків берег з піском надійно «захований» за зеленим листям дерев. Знаходиться пляж за вулицею Гідропарковою.

Придніпровський пляж

Пляж у Придніпровську вважається одним із «офіційних» пляжів Дніпра, але він менш популярний, ніж пляж на Монастирському острові або в Мануйлівському парку. Приходять сюди переважно мешканці Наддніпрянська. На пляжі немає магазинів, але є кілька наметів, де можна придбати воду. На території є баки для сміття, кабінки для перевдягання, туалет.

На пляжі є «грибки», які захищають від сонця. Дитячих майданчиків немає, але є спортивний, а також кілька лавок для тих, хто не захоче лежати на піску, але захоче помилуватися річкою.

За храмом

На набережній Дніпра, за храмом Різдва Пресвятої Богородиці на Червоному Камені знаходиться ще одне неофіційне місце для прийняття сонячних ванн. Храм з двох боків оточений лісопосадками саме за ними і знаходиться пляж. На ньому немає піску, засмагати можна постелівши рушник прямо на траву. Він маловідомий, але потрапити до води можна пройшовши однією зі стежок через ліс.

Пляж Лісопарк

Пляж Лісопарк знаходиться у Сухачівці. Зовні він дуже схожий на один із морських пляжів: велика смуга піску, на яке де-не-де трапляється маленькі острівці зелені. На території є навіси, кабінки для перевдягання та урни. Поруч зелений густий ліс. Для тих, хто любить рибалити – є місця подалі від галасливих відпочиваючих.

Пляж в Обухівці

Безкоштовний пляж в Обухівці знаходиться за тупиком маршруток. Тут є піщаний берег, але вын невеликий. Зате багато великих дерев, які створюють тінь. Є лави, обладнана пісочниця для дітей. З берега відкривається дуже мальовничий краєвид.

На Перемозі

Неподалік аквапарку на Перемозі знаходиться ще один дикий пляж. На піщаному березі можна побачити залишки інфраструктури: іржаві «грибочки» від сонця – колись це був «офіційний» пляж. У теплу пору року сюди приходять люди. В решту часу – пляж практично безлюдний. Іноді тут можна зустріти господарів із вихованцями на прогулянці.

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