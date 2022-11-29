Де в Дніпрі знайти працюючі свердловини та ємності з водою: всі адреси

У мережі активно ширяться новини про новий масовий ракетний обстріл. Минулого разу внаслідок знеструмлення майже все місто залишилося без води. Водопостачання вже повернули, але ситуація може повторитися. Розповідаємо, де можна набрати технічну воду.

Свердловини на лівому березі

На лівобережній частині Дніпра вже облаштували перші свердловини. Усього їх буде 51. Вже готово 5, але кожного дня з’являється як мінімум дві нові. Адреси вже готових свердловин:

Сквер ім. Олександра Усачова;

Вул. Батумська, 8;

Вул. Осіння, 19;

Вул. Б. Хмельницького, 24;

Просп. Калнишевського, 12.

Тут ми публікували повний перелік адрес, де планують облаштувати свердловини з технічною водою.

Окрім цього, на лівому березі є ще декілька працюючих свердловин:

вулиця Усенка, 15

вулиця Генерала Захарченка, 14

проспект Миру, 73

вулиця Міхновського, 11

вулиця Калинова, 104

проспект Слобожанський, 125

Де взяти воду на правому березі

З правим берегом трохи складніше, адже тут важче пробурити підземну свердловину. Як пояснив заммера Дніпра Михайло Лисенко, на правобережній частині міста вода залягає глибше, а ґрунт більш скалистий, тому тут їх облаштовувати довше та дорожче.

Жителі правого берегу зможуть набрати воду в спеціальних бочках. Ємності будуть підігрівати, щоб рідина не замерзла. Комунальне підприємство “Дніпроводоканал” регулярно наповнюватиме ємності технічною водою, якою можуть користуватися всі охочі. Усього їх планують встановити 100 штук, вже розмістили 40. Адреси, де бочки вже є:

вул. Б. Кротова, 19 (КЗО СЗШ № 25 ДМР);

вул. Казакевича, 7 (КЗО Спеціалізована СЗШ № 126);

вул. Козака Мамая, 17-А (КЗО СЗШ №119);

вул. Єрмолової, 50 (НВК № 61);

просп. Б. Хмельницького, 14-Б (КЗО спец. школа № 16);

просп. Б. Хмельницького, 8-Г (НВК № 37);

вул. Будівельників, 26 (СЗШ № 62);

вул. Кедріна, 57 (СЗШ № 34);

вул. Каверіна, 5 (Гімназія № 2);

вул. Янгеля, 2( НВК № 120);

вул. Солідарна,4 (СЗШ № 112); ж/м Сокол-1,

вул. Недєліна, 1 (СШ № 83);

просп. Героїв, 29 (СШ № 111);

просп. Героїв, 38 (СШ № 130);

вул. Мандриківська, 151 (СШ № 140);

вул. Набережна Перемоги, 132 (СШ № 35);

вул. Д.Галицкого, 52 (СШ № 91);

просп. Металургів, 43 (СШ № 50);

просп. Яворницького,14 (СШ № 23);

наб. Перемоги, 46-б (СШ № 76);

вул. Робоча,75-а (СШ № 46);

вул. Титова, 4 (СШ № 89);

вул. Коробова, 3 (СШ № 96);

вул. Привокзальна, 15 (СШ № 1);

вул. Мостова, 3 (СШ № 9);

вул. Василя Чапленка, 1 (СШ № 58);

вул. Холмогорська, 7 (СШ № 107);

вул. Гетьмана Петра Дорошенка, 3 (СШ № 66);

вул. Гетьмана Петра Дорошенка, 5 (СШ № 73);

вул. Бригадна,10 (СШ № 10);

вул. Троїцька,1 (СШ № 33);

вул. Ю. Словацького,1 (СШ № 81);

пров. Євгена Коновальця, 6 (СШ № 67);

вул. Василя Жуковського, 10 (СШ № 71);

вул. Набережна Заводська, 199-Д (міський юридичний ліцей);

пл. Успенська, 1 (СШ № 100);

вул. Володі Дубініна, 12 (СШ № 28);

просп. Пушкіна, 75 (СШ № 12);

вул. Князя В. Великого, 13-А (СШ № 19);

вул. Старокозацька, 51 (СШ № 21).

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