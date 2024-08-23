Де в Дніпрі знаходиться Свинячий острів: там пасли тварин, а тепер приїжджають із ночівлею

Журналісти dnepr.info дізналися незвичайну історію острова Свинячого у Дніпрі.
Свою назву острів отримав понад 150 років тому. Знаходиться він неподалік лівого берега. Відстань невелика і сьогодні потрапити на острів можна доплив на надувному човні або каяку. До будівництва ДніпроГЕС дійти острова можна було пішки. Цим користувалися місцеві жителі – вони використовували його як територію для випасу свиней. Звідси й походить назва острова: Свинний чи Свинячий.
Сьогодні на острові свиней уже ніхто не пасе, але влітку тут чимало сміття. Тут ростуть дерева, є кущі та смужка піску. Жодних ознак «цивілізації» на Свинячому немає – лавок, столів, навісів, урн чи причалу.
Зважаючи на все це, їх ніколи і не було. Острів не вважався місцем масового відпочинку серед городян. Не є таким і тепер.
Сюди приїжджають любителі ловити рибу – біля острова її водиться чимало. Любителі відпочивати на природі припливають сюди та влаштовують на острові пікніки, іноді туристи залишаються на Свинячому з ночівлею.
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