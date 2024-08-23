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  • Де в Дніпрі знаходиться Свинячий острів: там пасли тварин, а тепер приїжджають із ночівлею

Де в Дніпрі знаходиться Свинячий острів: там пасли тварин, а тепер приїжджають із ночівлею

Сьогодні 17:41
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На річці у Дніпрі багато островів із незвичайною назвою. Одним із таких є острів Свинячий. У 1930-х роках він частково пішов під воду. Острів досі популярний серед тих городян, котрі люблять рибалити, відпочивати з наметами чи плавати на байдарках.

Новости Днепра про Де в Дніпрі знаходиться Свинячий острів: там пасли тварин, а тепер приїжджають із ночівлею

Журналісти dnepr.info дізналися незвичайну історію острова Свинячого у Дніпрі.

Свою назву острів отримав понад 150 років тому. Знаходиться він неподалік лівого берега. Відстань невелика і сьогодні потрапити на острів можна доплив на надувному човні або каяку. До будівництва ДніпроГЕС дійти острова можна було пішки. Цим користувалися місцеві жителі – вони використовували його як територію для випасу свиней. Звідси й походить назва острова: Свинний чи Свинячий.

Новости Днепра про Де в Дніпрі знаходиться Свинячий острів: там пасли тварин, а тепер приїжджають із ночівлею

Сьогодні на острові свиней уже ніхто не пасе, але влітку тут чимало сміття. Тут ростуть дерева, є кущі та смужка піску. Жодних ознак «цивілізації» на Свинячому немає – лавок, столів, навісів, урн чи причалу.

Зважаючи на все це, їх ніколи і не було. Острів не вважався місцем масового відпочинку серед городян. Не є таким і тепер.

Новости Днепра про Де в Дніпрі знаходиться Свинячий острів: там пасли тварин, а тепер приїжджають із ночівлею

Сюди приїжджають любителі ловити рибу – біля острова її водиться чимало. Любителі відпочивати на природі припливають сюди та влаштовують на острові пікніки, іноді туристи залишаються на Свинячому з ночівлею.

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Новости Днепра про Де в Дніпрі знаходиться Свинячий острів: там пасли тварин, а тепер приїжджають із ночівлеюУкраїнська Новости Днепра про Де в Дніпрі знаходиться Свинячий острів: там пасли тварин, а тепер приїжджають із ночівлеюРусский

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