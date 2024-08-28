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  • Де в Дніпрі знаходиться незвичайна будівля з качками на фасаді: там збиралися мисливці та були комуналки

Де в Дніпрі знаходиться незвичайна будівля з качками на фасаді: там збиралися мисливці та були комуналки

Сьогодні 15:00
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У Дніпрі не так багато будинків часів Катеринослава збереглося та було реконструйовано. Частина з них завдяки цьому перебуває у відмінному стані. Одна з таких будівель знаходиться на Староказацькій вулиці.

Новости Днепра про Де в Дніпрі знаходиться незвичайна будівля з качками на фасаді: там збиралися мисливці та були комуналки

Журналісти dnepr.info довідалися про історію незвичайного будинку з качками на фасаді.

На початку минулого століття центральні вулиці Катеринослава активно забудовувалися. Не стала винятком і нинішня вулиця Староказацька, яка на той час носила назви Козача. Зведені прибуткові будинки на цій вулиці не завжди призначалися для здачі в оренду житла. Наприклад, одна з будівель була одразу ж збудована для членів Катеринославського товариства любителів полювання.

Новости Днепра про Де в Дніпрі знаходиться незвичайна будівля з качками на фасаді: там збиралися мисливці та були комуналки

Щоб виділити будову з інших доходних будинків керівники товариства попросили архітекторів і будівельників «тематично» декорувати фасад будівлі. На барельєфі на другому поверсі зображені качки – як ті, що летять, так і у вигляді дичини. Це єдина будівля у Дніпрі з таким незвичайним «малюнком».

Новости Днепра про Де в Дніпрі знаходиться незвичайна будівля з качками на фасаді: там збиралися мисливці та були комуналки

Будівля була збудована у 1910-х роках. Стильова ознака – модерн. Вона досі виділяється на тлі решти будівель своїми витонченими формами та лініями, і тим, що на ній досі збереглися балкони та огорожі сходів із часів будівництва.

Будівля довгий час не змінювала свого призначення. Під час Другої світової війни вона частково постраждала, але була відновлена.

Новости Днепра про Де в Дніпрі знаходиться незвичайна будівля з качками на фасаді: там збиралися мисливці та були комуналки

 Після звільнення Дніпра будівля перетворилася на комунальний будинок. Мешканці трохи «модернізували» будинок, заклали деякі вікна та дверні отвори. У будинку довгий час постеліли катеринославський паркет.

Новости Днепра про Де в Дніпрі знаходиться незвичайна будівля з качками на фасаді: там збиралися мисливці та були комуналки

З часу визволення Дніпра та відновлення після війни будівля не бачила ремонту і не дивно, що до 1980-х років проживати в ньому було небезпечно. Мешканців розселили, а будинок колишнього Катеринославського товариства любителів полювання викупив приватний інвестор та відреставрував його. Тоді ж до «обличчя» будівлі додався великий годинник під дахом.

Новости Днепра про Де в Дніпрі знаходиться незвичайна будівля з качками на фасаді: там збиралися мисливці та були комуналки

До реставрації там було оглядове вікно. З того часу будівля з качками на фасаді змінила свій колір із червоного на фіолетовий, але в іншому виглядає вона доглянута.  Нині тут здаються в оренду офіси.

фото: блог А. Костюка

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Новости Днепра про Де в Дніпрі знаходиться незвичайна будівля з качками на фасаді: там збиралися мисливці та були комуналкиУкраїнська Новости Днепра про Де в Дніпрі знаходиться незвичайна будівля з качками на фасаді: там збиралися мисливці та були комуналкиРусский

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