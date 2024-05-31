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Де у Дніпропетровській області не можна ловити рибу

Сьогодні 16:54
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У Дніпропетровській області на деяких локаціях заборонено ловити рибу.

Новости Днепра про Де у Дніпропетровській області не можна ловити рибу

20 травня на Дніпропетровщині закінчилася нерестова заборона на всіх річках та їх кореневих водах. Однак на деяких водоймах рибу ще не можна ловити.

Про це повідомили в Дніпропетровському рибоохоронному патрулі.

Нерестова заборона досі триває в таких місцях:

  • Кам’янське водосховище — до 16 червня;
  • Дніпровське водосховище — до 13 червня;
  • інші водосховища — до 9 червня;
  • придаткові водойми річок — до 30 червня.

У рибоохоронному патрулі закликають дотримуватися правил риболовлі під час нересту. Адже це відіграє важливу роль у відтворенні природних ресурсів та підтриманні сталих запасів риби.

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