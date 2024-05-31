Де у Дніпропетровській області не можна ловити рибу

20 травня на Дніпропетровщині закінчилася нерестова заборона на всіх річках та їх кореневих водах. Однак на деяких водоймах рибу ще не можна ловити.
Про це повідомили в Дніпропетровському рибоохоронному патрулі.
Нерестова заборона досі триває в таких місцях:
У рибоохоронному патрулі закликають дотримуватися правил риболовлі під час нересту. Адже це відіграє важливу роль у відтворенні природних ресурсів та підтриманні сталих запасів риби.
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