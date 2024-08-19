Змінював назву 4 рази: у Дніпрі є крихітний острів, схожий на туфлю

Понад 100 років тому на річці Дніпро була велика кількість островів різної форми та розміру. Більшість із них було затоплено під час будівництва ДніпроГЕС. Про те, як вони виглядали, можна дізнатися лише по фото, а як називалися – з історичних книг. Частина островів була розділена водою - половина пішла під воду, а друга половина перетворилася на маленькі острівці, що стирчать з води, на них немає нічого крім зелені.

Журналісти dnepr.info дізналися, де на річці знаходився острів «Стара» або «Олексіївський».

Острів знаходився нижче Монастирського та Шевського островів, біля гирла Самари. За часів Катеринослава він був відомий під назвою «Старуха». Саме таке ім’я згадує у своїй книзі «Дніпрові пороги» історик Дмитро Яворницький. Звідки пішла така назва – вона не пояснює. Також острів називали «Конським», але походження назви знову не зрозуміло.

Найвідоміший острів був мешканцям міста наприкінці XIX-початку ХХ століття під назвою Олексіївський. Найімовірніше на ім’я того, хто володів цим клаптиком суші.

За даними істориків, острів використовувався для риболовлі, тому що в Самарі водилося багато риби, достатньо було її і в гирлі річки. На Олексіївському острові були місця для сезонного рибальства козаків – «стани». Вважається, що у XVI-XVII століттях у Дніпрі водився осетр, на нього і рибалили козаки. Слободи на острові не заснували, так як територія була порівняно невелика, умов для проживання тут не було. Але точно сказати, яких розмірів була частина суші на воді – неможливо.

На острові не було нічого крім рослинності та дерев. Під час припливів частина острова поринала під воду і здавалося, що дерева ростуть прямо з річки.

У 1930-х роках острів був частково затоплений і отримав нову назву «острів Ширшова». Але назва не прижилася і більшість її називає по-старому «Старуха» або «Олексіївський».

Сьогодні це комплекс невеликих острівців, де нічого немає крім дерев та зелені. Сюди припливають рибалки для риболовлі. Подивитися на шматочки острова можна з берега житлового масиву Ігрень. Нині ширина острова біля 100 метрів. Нині він своїими “кордонами” трошки нагадує туфлю з каблуком.

фото: група “Екатеринослав-Днепропетровск-Днепр/история города”, С. Булавенко.

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