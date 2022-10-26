Де у Дніпрі знаходиться «Корея» і звідки вона взялася

У Дніпрі маса житлових масивів, але носять вони в основному «нейтральні» назви: Сокіл, Тополя, Перемога, Червоний Камінь. Але є й названі на честь інших країн. Так, у місті є своя «Корея». Звідки вона взялася і чому так називається – розбиралися журналісти dnepr.info.

Знаходиться житловий масив у південно-західній частині міста. Перші будинки тут з’явилися у середині минулого століття. Одна з версій появи Кореї – самобуд на вільній території. Під час виникнення масиву у Дніпрі була гостра нестача житла, іноді люди селилися там, де знаходили «вільний» клаптик землі. Тепер тут можна побачити будівлі різних часів – і старі будинки, які ось-ось розваляться і нові будівлі, зведені або капітально відремонтовані кілька років тому.

Назва «Корея» має чотири варіанти походження. За однією з версій, назвали селище так за аналогією з Амуром, оскільки від центру міста воно було дуже далеко і на момент виникнення це була межа Дніпра. Згідно з другою версією – назва була придумана на згадку про 1950-і роки, коли між КНДР і Республікою Корея виник конфлікт. Третя версія походження назви – масив був так густо заселений будиночками різної форми, розміру та кольору, що викликало аналогії із забудовою азіатських містечок. Четверта версія – найпростіша. Забудова масиву розпочалася з вулиці Корейської, що неподалік. Яка з версій точна – сказати складно.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: