Де у Дніпрі вимкнуть опалення та воду 13 грудня
У Дніпрі у середу 13 грудня подекуди не буде опалення та води.
У Дніпрі 13 грудня проводитимуть ремонтні роботи, через що подекуди вимкнуть тепло та воду, повідомили у міськраді. Зокрема, бригади КП «Дніпроводоканал» планують аварійні роботи за такими адресами:
вул. Князя В.Великого, 20, припинено водопостачання по вул. Князя В.Великого, 20, 22, 24;
вул. Київська, 2, припинено водопостачання парної сторони вул. Київська та прилеглих вулицях.
вул. Сонячна, 13 (Олександрівка ), припинено водопостачання по всій вулиці.
Подачу води буде відновлено після завершення робіт.
Завтра з 07:00 розпочнуться аварійно-відновлювальні роботи, через це буде призупинена подача тепла за наступними адресами:
просп. Б. Хмельницького, 109, 111, 113, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133;
вул. Казакевича, 1, 2, 3, 4;
вул. Квартальна, 11, 17, 25, 27, 29, 31;
вул. Інженерна, 2, 2-А, 2-Б, 4, 4-А, 6;
вул. В. Сліпака, 50, 50-А, 52;
вул. 152-ї дивізії, 2, 2-А, 4, 4-А.
Це тимчасові незручності, але будьте до них готові.
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Українська Яна Юхименко
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