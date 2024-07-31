Де у Дніпрі та області небезпечно купатись

Під час перевірки якості води на пляжах Дніпропетровщини зафіксували бактерії, які можуть призвести до захворювань на гостру кишкову інфекцію. Нині купатись небезпечно у річці Дніпро в межах обласного центру та у Кам’янському. Також – у Самарі в Новомосковську, Кільчені в Підгородньому, річці Томаківка в зоні відпочинку на березі Миколаївського водосховища Марганця та в Кам’янському водосховищі у Верхньодніпровську.
Таку інформацію надав голова облради Микола Лукашук.
Тільки за минулий тиждень зареєстрували 201 випадок гострих кишкових інфекцій, що майже на рівні попереднього тижня.
“Також за тиждень виявили 5 поодиноких випадків підозри на коклюш – у Дніпрі, Кривому Розі, Апостолівській громаді. Виявлено 3863 випадки ГРВІ, що на 15% більше показника минулого тижня. 284 мешканці захворіли на COVID-19, що на 136 випадків більше, ніж попереднього тижня”, – йдеться у публікації Миколи Лукашука.
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