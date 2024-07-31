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Де у Дніпрі та області небезпечно купатись

Сьогодні 21:25
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Більшість пляжів Дніпра та області непридатні для купання.

Новости Днепра про Де у Дніпрі та області небезпечно купатись

Під час перевірки якості води на пляжах Дніпропетровщини зафіксували бактерії, які можуть призвести до захворювань на гостру кишкову інфекцію. Нині купатись небезпечно у річці Дніпро в межах обласного центру та у Кам’янському. Також – у Самарі в Новомосковську, Кільчені в Підгородньому, річці Томаківка в зоні відпочинку на березі Миколаївського водосховища Марганця та в Кам’янському водосховищі у Верхньодніпровську. 

Таку інформацію надав голова облради Микола Лукашук.

Тільки за минулий тиждень зареєстрували 201 випадок гострих кишкових інфекцій, що майже на рівні попереднього тижня. 

“Також за тиждень виявили 5 поодиноких випадків підозри на коклюш – у Дніпрі, Кривому Розі, Апостолівській громаді.  Виявлено 3863 випадки ГРВІ, що на 15% більше показника минулого тижня. 284 мешканці захворіли на COVID-19, що на 136 випадків більше, ніж попереднього тижня”, – йдеться у публікації Миколи Лукашука.

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Новости Днепра про Де у Дніпрі та області небезпечно купатисьУкраїнська

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