Де у Дніпрі та області небезпечно купатись

Більшість пляжів Дніпра та області непридатні для купання.

Під час перевірки якості води на пляжах Дніпропетровщини зафіксували бактерії, які можуть призвести до захворювань на гостру кишкову інфекцію. Нині купатись небезпечно у річці Дніпро в межах обласного центру та у Кам’янському. Також – у Самарі в Новомосковську, Кільчені в Підгородньому, річці Томаківка в зоні відпочинку на березі Миколаївського водосховища Марганця та в Кам’янському водосховищі у Верхньодніпровську.

Таку інформацію надав голова облради Микола Лукашук.

Тільки за минулий тиждень зареєстрували 201 випадок гострих кишкових інфекцій, що майже на рівні попереднього тижня.

“Також за тиждень виявили 5 поодиноких випадків підозри на коклюш – у Дніпрі, Кривому Розі, Апостолівській громаді. Виявлено 3863 випадки ГРВІ, що на 15% більше показника минулого тижня. 284 мешканці захворіли на COVID-19, що на 136 випадків більше, ніж попереднього тижня”, – йдеться у публікації Миколи Лукашука.

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