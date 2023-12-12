Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Де у Дніпрі можна знайти безкоштовний Wi-fi

Сьогодні 14:29
просмотров

У парках Дніпра можна знайти безкоштовний wi-fi.

Новости Днепра про Де у Дніпрі можна знайти безкоштовний Wi-fi

Зранку 12 грудня мешканці Дніпра, які користуються послугами Київстару, не мають доступу до мобільного зв’язку та інтернету. Це завдає незручностей. 

У департаменті парків та рекреацій нагадали про безкоштовний wi-fi у парках Дніпра.

  • Парк Шевченка (алея вздовж Літнього театру та оглядовий майданчик);
  • Парк ім.Писаржевського (головна алея);
  • Парк Зелений Гай (головна алея);

Інтернет має працювати також під час блекаутів, тож зберігайте новину в закладки й у випадку потреби приходьте до парків. 

Київстар “лежить” понад 6 годин – що відомо?

Проблеми почалися близько 7 ранку 12 грудня. Деякі абоненти повідомляли, що не можуть скористатися інтернетом та мобільним зв’язком. “Лягли” також сайт і додаток. На сторінках Київстару в соцмережах з’явилося повідомлення про технічні неполадки. Людям порадили скористатися національним роумінгом, але згодом стало зрозуміло, що не спрацює і він. 

У Київстарі кажуть, що не можуть сказати точний час відновлення роботи мережі. На оператора здійснили потужну хакерську атаку. Зараз у компанії намагаються розібратися з наслідками. 

Проблеми виникали також у Монобанку на який здійснили атаку та у Vodafone, куди ринулися абоненти Київстару, тому мережа перевантажена. 

Читайте також:

Новости Днепра про Де у Дніпрі можна знайти безкоштовний Wi-fiУкраїнська Новости Днепра про Де у Дніпрі можна знайти безкоштовний Wi-fiРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Через атаку на «Київстар» у Дніпрі не лунають сигнали повітряної тривоги: деталі
Новини Дніпра
Сьогодні 15:19
Через атаку на «Київстар» у Дніпрі не лунають сигнали повітряної тривоги: деталі

Сьогодні, 12 грудня, “Київстар” став мішенню потужної хакерської атаки.

«Терміни відновлення незрозумілі»: гендиректор “Київстар” прокоментував масштабний збій
Новини Дніпра
Сьогодні 14:41
«Терміни відновлення незрозумілі»: гендиректор “Київстар” прокоментував масштабний збій

Сьогодні, 12 грудня, “Київстар” став мішенню потужної хакерської атаки.

ТОП-10 незвичайних ялинок у Дніпрі: з куль і пляшок та з пряничними чоловічками (ФОТО)
Новини Дніпра
Сьогодні 14:27
ТОП-10 незвичайних ялинок у Дніпрі: з куль і пляшок та з пряничними чоловічками (ФОТО)

До нового року залишилося трохи менше трьох тижнів, але на…

На Дніпропетровщині затримали водія з цілим причепом сосен
Новини Дніпра
Сьогодні 14:06
На Дніпропетровщині затримали водія з цілим причепом сосен

Браконьєрський ялинковий базар закрився, не встигнувши відкритися.

Наверх