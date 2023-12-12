Де у Дніпрі можна знайти безкоштовний Wi-fi

Зранку 12 грудня мешканці Дніпра, які користуються послугами Київстару, не мають доступу до мобільного зв’язку та інтернету. Це завдає незручностей.
У департаменті парків та рекреацій нагадали про безкоштовний wi-fi у парках Дніпра.
Інтернет має працювати також під час блекаутів, тож зберігайте новину в закладки й у випадку потреби приходьте до парків.
Проблеми почалися близько 7 ранку 12 грудня. Деякі абоненти повідомляли, що не можуть скористатися інтернетом та мобільним зв’язком. “Лягли” також сайт і додаток. На сторінках Київстару в соцмережах з’явилося повідомлення про технічні неполадки. Людям порадили скористатися національним роумінгом, але згодом стало зрозуміло, що не спрацює і він.
У Київстарі кажуть, що не можуть сказати точний час відновлення роботи мережі. На оператора здійснили потужну хакерську атаку. Зараз у компанії намагаються розібратися з наслідками.
Проблеми виникали також у Монобанку на який здійснили атаку та у Vodafone, куди ринулися абоненти Київстару, тому мережа перевантажена.
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