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Де у Дніпрі можна “помандрувати” за сонячним кроликом (ФОТО)

Сьогодні 16:28
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У Мистецькому провулку з'явилася інсталяція "Мандруй за сонячним кроликом".

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Артінсталяція зроблена у вигляді слідів від черевиків різного розміру та людських долонь. Світлинами поділилася дніпрянка Олена. 

Сліди зроблені зі маленьких уламків скла. Деякі з них гігантські, розміром метр на метр, а решта досить маленькі та схожі на людські відбитки взуття. 

Сонце, яке падає на скло, відбивається, вказуючи дорогу до мистецтва. 

Щоб побачити інсталяцію треба завітати до Мистецького провулка, який розташований поруч з площею Героїв Майдану. Яскраві сліди проведуть вас повз інші артоб’єкти. 

Нагадаємо, раніше тут встановили інсталяцію присвячену Мілі Йовович, яка 5 років свого дитинства провела в Дніпрі. 

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Новости Днепра про Де у Дніпрі можна

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