Де у Дніпрі можна “помандрувати” за сонячним кроликом (ФОТО)

У Мистецькому провулку з'явилася інсталяція "Мандруй за сонячним кроликом".

Артінсталяція зроблена у вигляді слідів від черевиків різного розміру та людських долонь. Світлинами поділилася дніпрянка Олена.

Сліди зроблені зі маленьких уламків скла. Деякі з них гігантські, розміром метр на метр, а решта досить маленькі та схожі на людські відбитки взуття.

Сонце, яке падає на скло, відбивається, вказуючи дорогу до мистецтва.

Щоб побачити інсталяцію треба завітати до Мистецького провулка, який розташований поруч з площею Героїв Майдану. Яскраві сліди проведуть вас повз інші артоб’єкти.

Нагадаємо, раніше тут встановили інсталяцію присвячену Мілі Йовович, яка 5 років свого дитинства провела в Дніпрі.

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