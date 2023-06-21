Де у Дніпрі можна “помандрувати” за сонячним кроликом (ФОТО)

Артінсталяція зроблена у вигляді слідів від черевиків різного розміру та людських долонь. Світлинами поділилася дніпрянка Олена.
Сліди зроблені зі маленьких уламків скла. Деякі з них гігантські, розміром метр на метр, а решта досить маленькі та схожі на людські відбитки взуття.
Сонце, яке падає на скло, відбивається, вказуючи дорогу до мистецтва.
Щоб побачити інсталяцію треба завітати до Мистецького провулка, який розташований поруч з площею Героїв Майдану. Яскраві сліди проведуть вас повз інші артоб’єкти.
Нагадаємо, раніше тут встановили інсталяцію присвячену Мілі Йовович, яка 5 років свого дитинства провела в Дніпрі.
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