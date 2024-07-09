Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Де у Дніпрі можна набрати воду, якщо її нема через відключення світла: адреси і мапа

Де у Дніпрі можна набрати воду, якщо її нема через відключення світла: адреси і мапа

Сьогодні 12:54
просмотров

Мешканцям Дніпра нагадали, де у місті можна набрати технічну воду.

Новости Днепра про Де у Дніпрі можна набрати воду, якщо її нема через відключення світла: адреси і мапа

Через часті відключення світла у мешканців Дніпра зникає вода. На такі випадки у місті є свердловини з технічною водою. Їх встановили ще взимку 2023 року.

На правому березі облаштовані 46 свердловин з колонками з технічною водою. На лівому березі міста працює ще 51 колонка. Про це повідомили у міській раді.

Усі свердловини обладнані колонками з нержавіючої сталі. Біля кожної виконано благоустрій території та укладено тротуарну плитку. Щоб набрати воду потрібно натиснути від восьми до тринадцяти разів.

У міській раді також нагадали, що з кожної колонки беруться проби води для експертизи у сертифікованій лабораторії. Однак зазначимо, що технічну воду пити не можна.

Для зручності мешканців міста була створена мапа свердловин та водорозбірних колонок, які розташовані у Дніпрі. Переглянути її і знайти пункти водозабору можна за посиланням. Там також вказані адреси.

Читайте також:

Новости Днепра про Де у Дніпрі можна набрати воду, якщо її нема через відключення світла: адреси і мапаУкраїнська Новости Днепра про Де у Дніпрі можна набрати воду, якщо її нема через відключення світла: адреси і мапаРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Викрадали телефони з моргу: у Дніпрі викрили цинічних шахраїв, які крали гроші в полеглих військових
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:23
    Викрадали телефони з моргу: у Дніпрі викрили цинічних шахраїв, які крали гроші в полеглих військових

    У Дніпрі викрили цинічних аферистів, які наживалися на загиблих військових.

    У Дніпрі через порив дротів деякі тролейбуси спізнюються, а трамваї змінили маршрут
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:19
    У Дніпрі через порив дротів деякі тролейбуси спізнюються, а трамваї змінили маршрут

    У Дніпрі виникли незначні проблеми з роботою електротранспорту.

    У Дніпрі дитина з’їла під час прогулянки гриб з газону та отруїлася
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:03
    У Дніпрі дитина з’їла під час прогулянки гриб з газону та отруїлася

    У Дніпрі маленька дитина наїлася грибами невідомого походження.

    Залишили на городі роздертого кота: передмістя Дніпра тероризують лисиці
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:37
    Залишили на городі роздертого кота: передмістя Дніпра тероризують лисиці

    В Обухівці фіксують нашестя лисиць.

    Наверх