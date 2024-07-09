Де у Дніпрі можна набрати воду, якщо її нема через відключення світла: адреси і мапа

Мешканцям Дніпра нагадали, де у місті можна набрати технічну воду.

Через часті відключення світла у мешканців Дніпра зникає вода. На такі випадки у місті є свердловини з технічною водою. Їх встановили ще взимку 2023 року.

На правому березі облаштовані 46 свердловин з колонками з технічною водою. На лівому березі міста працює ще 51 колонка. Про це повідомили у міській раді.

Усі свердловини обладнані колонками з нержавіючої сталі. Біля кожної виконано благоустрій території та укладено тротуарну плитку. Щоб набрати воду потрібно натиснути від восьми до тринадцяти разів.

У міській раді також нагадали, що з кожної колонки беруться проби води для експертизи у сертифікованій лабораторії. Однак зазначимо, що технічну воду пити не можна.

Для зручності мешканців міста була створена мапа свердловин та водорозбірних колонок, які розташовані у Дніпрі. Переглянути її і знайти пункти водозабору можна за посиланням. Там також вказані адреси.

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