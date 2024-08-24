Де у Дніпрі 24 серпня немає води: перелік адрес

Сьогодні у Дніпрі за багатьма адресами не буде води.

Про це повідомили у КП “Дніпроводоканал”.

У Дніпрі 24 серпня проводяться аварійні роботи за такими адресами:

пл. Успенська, 1, припинено водопостачання по вул. Ливарна, 2-А, 2-Г, 4, 6

вул. Січеславська Набережна, 37, припинено водопостачання по вул. Січеславська Набережна, 39;

вул. Надії Алексєєнко, 21, припинено водопостачання по вул. Володимира Антоновича, 62, 64, 68 та вул. Надії Алексєєнко, 21-27;

вул. Станична, 88, припинено водопостачання по вул. Станична, 88-100-А та вул. Сергіївська.

Водопостачання відновлять після завершення робіт.

Через пошкодження водопроводу мешканці ж/м Діївка ще залишаються без води.

Комунальники працюють над монтажем тимчасового водопроводу та водорозбірних колонок.

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