Де у Дніпрі 19 червня не буде світла зранку до вечора: адреси

Сьогодні деяким жителям Дніпра відключать світло на весь день.

Список адрес опублікували на сайті приватної енергетичної компанії ЦЕК.

У зв’язку з проведенням планових робіт з 08:00 до 18:00 без світла залишаться всього дві вулиці:

просп. Олександра Поля: 141-А;

вул. Незалежності: 18-А, 18-Б, 28-Г.

Окрім того, в Укренерго повідомили, що сьогодні графіки погодинних відключень для промислових та побутових споживачів застосовуватимуть протягом усього дня – з 00:00 до 24:00.

Детально про графіки відключень можна дізнатися на офіційних сайтах приватних енергетичних компаній – ДТЕК та ЦЕК.

Нагадаємо, вчора в Укренерго повідомили про зменшення терміну дії обмеження споживання світла.

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