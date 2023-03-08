Де сьогодні у Дніпрі немає води та чому

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.
Так, у зв’язку з проведенням аварійних робіт на вул. Володимира Антоновича, 10Б; вул. Парковій, 46; вул. Дубінінській, 77 припинено водопостачання:
Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у мешканців одного із районів Дніпра три дні поспіль вимикатимуть світло: що сталося.
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