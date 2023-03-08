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Де сьогодні у Дніпрі немає води та чому

Сьогодні 14:18
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Сьогодні, 8 березня, деякі мешканці Дніпра залишилися без води.

Новости Днепра про Де сьогодні у Дніпрі немає води та чому

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.

Так, у зв’язку з проведенням аварійних робіт на вул. Володимира Антоновича, 10Б; вул. Парковій, 46; вул. Дубінінській, 77 припинено водопостачання:

  • вул. Володимира Антоновича, 4-10Б;
  • просп. Лесі Украинки, 11-21;
  • просп. Олександра Поля, 7-13;
  • сел. Старі Кодаки;
  • сел. Чаплі.

Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.

Новости Днепра про Де сьогодні у Дніпрі немає води та чому

Новости Днепра про Де сьогодні у Дніпрі немає води та чому

Новости Днепра про Де сьогодні у Дніпрі немає води та чому

Нагадаємо, раніше ми писали, що у мешканців одного із районів Дніпра три дні поспіль вимикатимуть світло: що сталося.

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