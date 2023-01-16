Де сьогодні у Дніпрі немає води: причина та адреси
Сьогодні, 16 січня, деякі мешканці Дніпра залишилися без води.
Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.
Так, через знеструмлення без води залишилися мешканці:
вул. Миколи Міхновського, 2-31; пров. Фестивального, 1-31; просп. Миру, 1-95; вул. Березинської, 22-61; вул. Генерала Захарченка, 1-15; пров. Вільного, 2-12; вул. Усенка, 1-23; вул. Донецьке шосе, 97-137; просп. Слобожанського, 40-90; вул. Богдана Хмельницького, 2-33; просп. Петра Калнишевського, 1-72; вул. Батумської, 8-64; вул. Старочумацької, 1, 10, 11; вул. Квітки Цісик, 1-36; вул. Яскравої, 1-41; вул. Дебальцівської, 21, 23, 28, 29; вул. Осінньої, 7-13; вул. Кожем’яки, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 17, 19; вул. Дарницької, 4, 7, 9, 11.
Водопостачання буде відновлено після подачі електроенергії.
Також у зв’язку з проведенням аварійних робіт на вул. Будівельників, 20; вул. Гоголя, 2; вул. Тихій, 26 (сел. Новоолександрівка); вул. Ялиновій припинено водопостачання:
вул. Василя Сухомлинського, 40-72; вул. 8 Березня, 13-30; вул. Тепличної, 31-37; вул. Будівельників, 4-34; вул. Тихої; вул. Гоголя, 1-17; сел. Чаплі.
Водопостачання буде відновлено протягом дня.
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