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Де сьогодні у Дніпрі немає води: причина та адреси

Сьогодні 12:53
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Сьогодні, 16 січня, деякі мешканці Дніпра залишилися без води.

Новости Днепра про Де сьогодні у Дніпрі немає води: причина та адреси

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.

Так, через знеструмлення без води залишилися мешканці:

  • вул. Миколи Міхновського, 2-31;
  • пров. Фестивального, 1-31;
  • просп. Миру, 1-95;
  • вул. Березинської, 22-61;
  • вул. Генерала Захарченка, 1-15;
  • пров. Вільного, 2-12;
  • вул. Усенка, 1-23;
  • вул. Донецьке шосе, 97-137;
  • просп. Слобожанського, 40-90;
  • вул. Богдана Хмельницького, 2-33;
  • просп. Петра Калнишевського, 1-72;
  • вул. Батумської, 8-64;
  • вул. Старочумацької, 1, 10, 11;
  • вул. Квітки Цісик, 1-36;
  • вул. Яскравої, 1-41;
  • вул. Дебальцівської, 21, 23, 28, 29;
  • вул. Осінньої, 7-13;
  • вул. Кожем’яки, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 17, 19;
  • вул. Дарницької, 4, 7, 9, 11.

Водопостачання буде відновлено після подачі електроенергії.

Також у зв’язку з проведенням аварійних робіт на вул. Будівельників, 20; вул. Гоголя, 2; вул. Тихій, 26 (сел. Новоолександрівка); вул. Ялиновій припинено водопостачання:

  • вул. Василя Сухомлинського, 40-72;
  • вул. 8 Березня, 13-30;
  • вул. Тепличної, 31-37;
  • вул. Будівельників, 4-34;
  • вул. Тихої;
  • вул. Гоголя, 1-17;
  • сел. Чаплі.

Водопостачання буде відновлено протягом дня.

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Новости Днепра про Де сьогодні у Дніпрі немає води: причина та адресиУкраїнська Новости Днепра про Де сьогодні у Дніпрі немає води: причина та адресиРусский

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