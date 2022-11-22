Де перевірити, які заклади в Дніпрі працюють під час вимкнення світла: з’явилася інтерактивна карта
Де перевірити, які заклади в Дніпрі працюють під час вимкнення світла: з’явилася інтерактивна карта
Сьогодні 12:30
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У Дніпрі з'явилася інтерактивна мапа закладів, які працюють під час вимкнення світла.
За прогнозами українських енергетиків відключення світла будуть постійними щонайменше до кінця березня. Тому нам доведеться звикнути до життя, коли справи треба підлаштовувати до графіків ДТЕКу.
Проте є заклади, які відкриті навіть під час вимкнення світла. Тепер мешканці Дніпра можуть перевірити на інтерактивній карті, які заклади у місті можуть працювати під час відключення електроенергії.
На мапі відмічено магазини, кафе, кав‘ярні, пункти щеплення та інші заклади, у яких є автономні джерела живлення. Вона постійно оновлюється. Також там можна вказати про неточність інформації, якщо вона не відповідає дійсності.
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