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  • Де перевірити, які заклади в Дніпрі працюють під час вимкнення світла: з’явилася інтерактивна карта

Де перевірити, які заклади в Дніпрі працюють під час вимкнення світла: з’явилася інтерактивна карта

Сьогодні 12:30
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У Дніпрі з'явилася інтерактивна мапа закладів, які працюють під час вимкнення світла.

Новости Днепра про Де перевірити, які заклади в Дніпрі працюють під час вимкнення світла: з'явилася інтерактивна карта

За прогнозами українських енергетиків відключення світла будуть постійними щонайменше до кінця березня. Тому нам доведеться звикнути до життя, коли справи треба підлаштовувати до графіків ДТЕКу.
 
Проте є заклади, які відкриті навіть під час вимкнення світла. Тепер мешканці Дніпра можуть перевірити на інтерактивній карті, які заклади у місті можуть працювати під час відключення електроенергії.
 
На мапі відмічено магазини, кафе, кав‘ярні, пункти щеплення та інші заклади, у яких є автономні джерела живлення. Вона постійно оновлюється. Також там можна вказати про неточність інформації, якщо вона не відповідає дійсності.
 

Посилання можна знайти тут.

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Новости Днепра про Де перевірити, які заклади в Дніпрі працюють під час вимкнення світла: з'явилася інтерактивна картаУкраїнська

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