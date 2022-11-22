Де перевірити, які заклади в Дніпрі працюють під час вимкнення світла: з’явилася інтерактивна карта

У Дніпрі з'явилася інтерактивна мапа закладів, які працюють під час вимкнення світла.

На мапі відмічено магазини, кафе, кав‘ярні, пункти щеплення та інші заклади, у яких є автономні джерела живлення. Вона постійно оновлюється. Також там можна вказати про неточність інформації, якщо вона не відповідає дійсності.