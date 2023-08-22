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  • Де недалеко від Дніпра можна прогулятися дном солоного озера та побачити орлів (ФОТО)

Де недалеко від Дніпра можна прогулятися дном солоного озера та побачити орлів (ФОТО)

Сьогодні 15:00
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У Новомосковському районі на Дніпропетровщині є незвичайне озеро – Солоний лиман. Для області, де немає моря така внутрішня водойма – справжнє диво. Сюди регулярно їздять за лікувальними грязями та мінеральними водами.

Новости Днепра про Де недалеко від Дніпра можна прогулятися дном солоного озера та побачити орлів (ФОТО)

Журналісти dnepr.info вирішили дізнатися, коли з’явилося це озеро у регіоні та що там можна побачити.

Згідно з легендою, озеро Солоний лиман на Дніпропетровщині з’явилося у 1650-х роках. На території місцевості, де сьогодні знаходиться джерело місяць йшов дощ, а коли він припинився, то на місці галявини з’явилося велике озеро, а поряд з ним – кілька невеликих заток. Але наука пояснює появу озера на цій території досить просто – до поверхні виїмки в долині підійшли підґрунтові води та наповнили її. В особливо спекотну погоду водоймище трохи пересихає і там, де ще навесні була вода залишається тільки потріскана поверхня землі, коли стає не так жарко – вода її затоплює. Ходити сухою поверхнею можна, але чим ближче до глибини озера – тим складніше відривати ноги від дна. Колір грязі також варіюється. Від темно-сірого до майже білого.

Новости Днепра про Де недалеко від Дніпра можна прогулятися дном солоного озера та побачити орлів (ФОТО)

  На дні озера знаходяться поклади цілющої грязі. За деякими даними, про те, що грязі з дна лиману здатні загоювати рани знали козаки, що ще жили в цій місцевості, – вони застосовували їх для лікування ран, отриманих у бою. Але наука підтвердила факт корисних властивостей грязі лише 1882 року. Склад їх виявився аналогічним тому, що є у лиманах Одеської області та Бердянська.

Перший лікувальний пункт на озері з’явився 1928 року. У 1947 році тут почався розвиток лікувальних курортів та будівництво санаторіїв.

Новости Днепра про Де недалеко від Дніпра можна прогулятися дном солоного озера та побачити орлів (ФОТО)

Озеро формою нагадує коло, його діаметр близько 1,8 км. У центрі є невеликий острів, де мешкають кілька видів диких птахів. Поруч із Солоним лиманом знаходяться кілька джерел мінеральних вод.

З 1980 Солоний лиман став ландшафтним заказником загальнодержавного значення.

Новости Днепра про Де недалеко від Дніпра можна прогулятися дном солоного озера та побачити орлів (ФОТО)

У різну пору року на озері можна побачити орла, качок, гусей, лебедів, журавлів, шилоклювів, куликів та чайок. Більшість пернатих жителів лиману занесено до Червоної Книги.

Новости Днепра про Де недалеко від Дніпра можна прогулятися дном солоного озера та побачити орлів (ФОТО)

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фото: funtime.kiev.ua, rest.guru.ua

 

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