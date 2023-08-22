Де недалеко від Дніпра можна прогулятися дном солоного озера та побачити орлів (ФОТО)

У Новомосковському районі на Дніпропетровщині є незвичайне озеро – Солоний лиман. Для області, де немає моря така внутрішня водойма – справжнє диво. Сюди регулярно їздять за лікувальними грязями та мінеральними водами.

Журналісти dnepr.info вирішили дізнатися, коли з’явилося це озеро у регіоні та що там можна побачити.

Згідно з легендою, озеро Солоний лиман на Дніпропетровщині з’явилося у 1650-х роках. На території місцевості, де сьогодні знаходиться джерело місяць йшов дощ, а коли він припинився, то на місці галявини з’явилося велике озеро, а поряд з ним – кілька невеликих заток. Але наука пояснює появу озера на цій території досить просто – до поверхні виїмки в долині підійшли підґрунтові води та наповнили її. В особливо спекотну погоду водоймище трохи пересихає і там, де ще навесні була вода залишається тільки потріскана поверхня землі, коли стає не так жарко – вода її затоплює. Ходити сухою поверхнею можна, але чим ближче до глибини озера – тим складніше відривати ноги від дна. Колір грязі також варіюється. Від темно-сірого до майже білого.

На дні озера знаходяться поклади цілющої грязі. За деякими даними, про те, що грязі з дна лиману здатні загоювати рани знали козаки, що ще жили в цій місцевості, – вони застосовували їх для лікування ран, отриманих у бою. Але наука підтвердила факт корисних властивостей грязі лише 1882 року. Склад їх виявився аналогічним тому, що є у лиманах Одеської області та Бердянська.

Перший лікувальний пункт на озері з’явився 1928 року. У 1947 році тут почався розвиток лікувальних курортів та будівництво санаторіїв.

Озеро формою нагадує коло, його діаметр близько 1,8 км. У центрі є невеликий острів, де мешкають кілька видів диких птахів. Поруч із Солоним лиманом знаходяться кілька джерел мінеральних вод.

З 1980 Солоний лиман став ландшафтним заказником загальнодержавного значення.

У різну пору року на озері можна побачити орла, качок, гусей, лебедів, журавлів, шилоклювів, куликів та чайок. Більшість пернатих жителів лиману занесено до Червоної Книги.

фото: funtime.kiev.ua, rest.guru.ua

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