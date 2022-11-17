Де не можна залишати авто: у Дніпрі змінили правила паркування

У Дніпрі змінили правила паркування, обмеживши стоянку для автомобілів на території дворів.

Наразі у правилах паркування з’явилися нові підпункти. Згідно з ухваленим рішенням, заборона діє на дворових територіях, біля спортивних та дитячих майданчиків, стадіонів та зелених зон. Також правило стосується ділянок біля під’їздів та інших місць, які не призначені для руху транспорту.

Нові правила ухвалили на сесії міськради. Рішення прокоментували у департаменті транспорту та транспортної інфраструктури міськради. Там позитивно оцінили введені обмеження паркування, наголосивши, що припарковані у дворах машини заважали мешканцям вільно ходити тротуарами, також нерідко був утруднений проїзд громадського транспорту та доступ до спортивних та дитячих майданчиків.

Проблеми від неправильного паркування виникали і у водіїв екстреного транспорту, такого як швидкі та пожежні машини. Стежити за дотриманням нових правил інспектори з паркування.

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