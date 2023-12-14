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Де не буде світла у Дніпрі 14 грудня: усі адреси

Сьогодні 07:00
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Новости Днепра про Де не буде світла у Дніпрі 14 грудня: усі адреси

Сьогодні, 14 грудня, у Дніпрі будуть вимикати світло на 9 годин – з 8:00 до 17:00.

Причина – проведення планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Отже, сьогодні буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

  • просп. Олександра Поля: 98-А, 100, 102-Б, 104-Л;
  • вул. Квартальна: 22-32 (парні);
  • вул. Інженерна: 8, 10;
  • вул. Казакевича: 5, 7.

Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

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Новости Днепра про Де не буде світла у Дніпрі 14 грудня: усі адресиУкраїнська

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