Де на Дніпропетровщині розташоване одне із найродючіших місць в Україні

У Кривому Розі на Дніпропетровщині є одна із найродючіших земель в Україні.

У Кривому Розі є місце з рекордною глибиною чорнозему. Принаймні так стверджують краєзнавці у Facebook-спільноті “Марс в Кривому Розі I Картинна галерея ОnеГОКа”.

Мова йде Галківський Кут. За свідченнями краєзнавців, рекордна глибина чорнозему тут сягає 4 м, хоча зазвичай глибокими вважаються близько 1,2 м. Повідомляється, що це відкриття зробили ще в 1880-х роках, коли ад’юнкт-професор Петербурзького гірничого інституту Микола Дмитрович Коцовський робив геологічну розвідку перед будівництвом Саксаганської гілки Катерининської залізниці та залізничної станції “Мудрена”.

Галківський Кут – це півострів, який омиває річка Саксагань. Повені на Саксагані часто утворювали плавні. Таким чином за багато століть на території нинішнього селища і накопичився згадуваний раніше рекордний шар чорнозему.

Галківським Кутом ці землі назвали на честь їхнього колишнього власника Дмитра Галковського, який після своєї відставки з війська отримав у своє розпорядження ділянку площею 600 гектарів. Наприкінці 18 століття, коли виявилося, що ці території багаті на руду, поміщик віддав ці землі під майбутню копальну, де за 12 видобули понад півтора мільйона тонн чистих корисних копалин.

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