Де можна випити кави на Набережній та поряд: список усіх кав’ярень від Паруса до Перемоги

Бадьорить зранку, допомагає зібратися з думками, познайомитися, вийти на прогулянку та морально заспокоїтися. Це все – кава. У Дніпрі працює кілька десятків різних кав'ярень у різних районах міста.

Журналісти dnepr.info зібрали добірку кав’ярень, розташованих на набережній Дніпра та поряд.

Раніше ми вже робили добірку закладів з кавою, що розташовані на центральному проспекті та прилеглих до неї вулицях. Її можна почитати тут.

Набережна

На Набережній Перемоги, 10І знаходиться кав’ярня Coffee Secrets. Це затишна невелика мережа кав’ярень, де окрім кави можна випити мигдального капучіно, какао з зефіром, у спеку – лимонаду чи кави з льодом або морозивом.

Кав’ярня Good Coffee до еспресо, рафу, капучіно та фільтр-кави пропонує десерти власного виготовлення: різну здобну випічку та цукерки. Заклад працює у форматі «кава з собою та знаходиться на Набережній Перемоги, 32.

New Space-простір, де можна випити кави, розташований у ЖК River Park. У кав’ярні є літня тераса, а крім традиційної кави можна випити каву з льодом або гарячий шоколад, з’їсти солодкий десерт: шу, макаронс та зроблені вручну цукерки з кокосовою стружкою.

У ТЦ «Набережний» працює кав’ярня Cup N Cup. Заклад дуже камерний, в ньому можуть розміститися не так багато відвідувачів, тому тут також зручно брати каву з собою. У кав’ярні можна не тільки випити каву у всіх її варіаціях, а й купити солодке до напою.

«Кафедра кави» – заклад із такою незвичайною назвою працює на Січеславській набережній, 19А. Фішка закладу – вініловий програвач та колекція платівок. Тут можна не лише випити кави із солодкими десертами, а й послухати музику. Для тих, хто хоче перекусити ґрунтовно, у кав’ярні подають повноцінні сніданки. Також тут можна купити каву та заварити її вдома.

Floyd – це не тільки кав’ярня, а й артпростір. Заклад позиціонує себе як «кав’ярня третьої хвилі», вся увага та головний акцент у меню – лише цьому напою. Також у кав’ярні продають десерти та проводять різні арт-заходи.

Житловий масив Перемога

Кав’ярня «Три молока» знаходиться на проспекті Героїв, 30Д. Крім кави, капучино, латте, гарячого шоколаду та чаю тут можна скуштувати мілкшейк, лимонад. До напоїв подають тістечка, муси, полуницю, торти. Особливістю закладу є подача кавового напою у вафельному стаканчику.

Поруч на проспекті Героїв, 30 знаходиться кав’ярня під оригінальною назвою «Кава da Vinci. Її можна швидше назвати кавою-баром, ніж кав’ярнею. Тут великий вибір кави та інтер’єр класичного бару з американського кіно, а на стінах – репродукції картин да Вінчі.

У кав’ярні Everyday подають торти в баночках, а ще тут можна скуштувати еспресо, капучіно, флет вайт, раф каву. Знаходиться кав’ярня на проспекті Героїв, 19. Інтер’єр закладу оформлений у біло-коричневих тонах із великою кількістю зелені на стінах.

Ще одна кав’ярня знаходиться на проспекті Героїв, 12 та на вулиці 20-річчя Перемоги,1. Називається вона Tiki Town та оформлена у стилі райського острову. На стінах закладу дошки для серфів, ловці снів, лампочки-гірлянди. У меню – великий асортимент різних напоїв із кавових зерен, з додаванням молока, вершків, цукру та просто чорний.

Кав’ярня Coffe Point знаходиться на перетині проспекту Героїв та Штабного провулка, неподалік зупинки маршруток. Орієнтована вона переважно на тих, хто братиме каву з собою. А що може краще скрасити ранок в очікуванні маршрутки, ніж чашка ароматної кави.

На житловому масиві Перемога є кав’ярня мережі White Arrow. Заклад позиціонує себе як «кав’ярня третьої хвилі». До кави тут ставляться як до найголовнішого продукту у світі. На вибір відвідувачам пропонують кілька видів фільтра та білу каву. До напою можна придбати десерт: печиво, кекси, їсти холодні напої та морозиво. Знаходиться кав’ярня на бульварі Слави, 2

На бульварі Слави 5К знаходиться кав’ярня «Пори року». Заклад працює у форматі «кава з собою». Крім різних кавових напоїв тут продають десерти та морозиво.

Жилмасиви: Червоний Камінь, Покровський та Парус

Не лише випити кави, а й з’їсти солодкий десерт можна у кав’ярні-кондитерській Shu Shu. Вона знаходиться на вулиці Коробова, 2К та на Метробудівській, 15. Тобто тут зручно побувати тим, хто живе на Парусі чи Покровському. У кондитерській представлений широкий асортимент солодощів: безе, муси з чиа, печиво та інше. Також тут широкий вибір різноманітних кавових напоїв.

Ще одна пекарня-кав’ярня знаходиться на вулиці Юрія Кондратюка, 5 на житловому масиві Червоний Камінь. Називається вона «Марципан». До кави тут пропонують кей-попси, безе, еклери, сирники, торти, цукерки, кекси та багато іншого. Тут також роблять на замовлення торти та іншу випічку. До них можна взяти найрізноманітніші напої з кавою – від чорної до капучино та латте.

Також на житлових масивах Парус та Червоний Камінь є кілька закладів мережі «Франс уа». Кав’ярня-пекарня пропонує як солодку випічку – еклери, чізкейки, торти, так і круасани з баликом або салямі, хто до кави воліє щось ситніше, ніж солодке тістечко або печиво. Також тут можна скуштувати піцу, бутерброди, випити американо, глясе, глінтвейну, какао, гаряче мохіто, мокачино чи імбирний чай.

Також на Парусі, по вулиці провулок Парусний, 7 працює мережа закладів Nero espresso, де можна не лише випити каву у самому закладі, а й взяти її на виніс. Відвідувачам доступні різні напої на основі кави та невеликий вибір солодких десертів.

Трохи далі, на вулиці Парусний провулок, 10 знаходиться ще одна кав’ярня – Meseta. Це один із «відділів» мережі кав’ярень, що працюють у різних районах Дніпра. Заклад невеликий, оформлений у світлих тонах та з великою кількістю зелених квітів на стінах та підвіконнях. До кави у різних її варіаціях подають солодкі десерти. Аналогічний заклад працює та на Січеславській Набережній, 6.

Кав’ярня Five Minutes знаходиться на вулиці Метробудівській, 12. Влітку працює вулична тераса. Зал кав’ярні оформлений у яскравих кольорах і заряджає бадьорістю не менше ніж чашка кави. Крім напою із зерен у кав’ярні можна випити ягідний лимонад, коктейль, чай матчу, з’їсти солодкий десерт або вівсянку з фруктами, скуштувати натуральне морозиво чи бургер.

Кав’ярня Cofee Dreams знаходиться на вулиці Велика Дієвська, 111. Заклад невеликий, камерний, у теплу погоду працює літня тераса. Кав’ярня позиціонує себе як експресо-бар, тому тут великий вибір кави в різних варіаціях і невеликий – десертів.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: