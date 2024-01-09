Дав 49 концертів у зоні Чорнобильської АЕС: на 71-му році життя помер народний артист України Віталій Білоножко

9 січня 2024 року перестало битися серце народного артиста України та організатора музичного фестивалю "Мелодія двох сердець" Віталія Білоножка. Його не стало на 71-му році життя.

Трагічну звістку повідомили на сторінці Буринської міської ради у Facebook.

Віталій Білоножко завжди був бажаним гостем на Буринщині, його виступи на концертних сценах ставали справжнім святом для земляків, збирали сотні і тисячі поціновувачів. До самого серця пронизували слова пісень, які мчали срібними струнами душі співака, як молитва, як заповіт, як повчання, як спогад про дитинство… Його харизма, щирість і відкритість, якими немов обіймав оксамитовим баритоном, навіки будуть звучати в наших серцях, – йдеться в повідомленні.

Причина смерті Віталія Білоножка невідома. Також поки невідомо, де і коли відбудеться прощання з артистом.

Зазначимо, Віталій Білоножко народився 11 червня 1953 року у селі Слобода Буринського району на Сумщині. Артист отримав музичну освіту. Працював у Чернігівській філармонії, солістом Київського театру естради на Подолі, а пізніше – солістом Держтелерадіо України. Брав участь у Днях культури України в 25 країнах світу, зокрема у США, Канаді, Китаї, Великій Британії, Франції, Угорщині, Німеччині, Польщі, Чехословаччині, Японії, Сомалі тощо.

Артист випустив 6 компакт-дисків в Україні, США та Канаді, антологію власної творчості та 12 аудіокасет.

1999 року співак із дружиною, народною артисткою України Світланою Білоножко, став засновником регулярного Міжнародного фестивалю родинної творчості «Мелодія двох сердець», одного із найпопулярніших у державі.

У грудні 1995 року Віталію Васильовичу було присвоєно звання Народного артиста України. За високу професійну майстерність та вагомий внесок у розвиток та популяризацію української пісні артист нагороджений Міжнародним орденом Миколи Чудотворця (1998) та «Президентською Нікою» (1997), є кавалером орденів Ярослава Мудрого V ступеня (2003), «За заслуги» ІІІ ступеня (2008), «За заслуги» ІІ ступеня (2013). Крім того, Віталій Білоножко – лауреат багатьох всеукраїнських та міжнародних пісенних фестивалів і конкурсів, багаторазовий дипломант музичної премії Шлягер року.

Артист часто давав концерти, зокрема 49 у зоні Чорнобильської АЕС.

Нагадаємо, раніше ми писали, що помер колишній футболіст “Дніпра” Богдан Шершун: йому було 42 роки.

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