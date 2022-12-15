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Дах вигорів вщент: у Дніпрі горів будинок на Веселій

Сьогодні 17:58
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Сьогодні, 15 грудня, о 10:48 на лінію «101» повідомили про займання приватного будинку на вулиці Веселій Амур-Нижньодніпровського району.

Новости Днепра про Дах вигорів вщент: у Дніпрі горів будинок на Веселій

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

На місце події оперативно прибули рятувальники, там вони побачили, що дах будинку охоплений полум’ям.

Вогнеборці локалізували пожежу об 11.22 та ліквідували об 11.52. Вогонь знищив дах та перекриття на загальній площі 80 кв. м.

На щастя, ніхто не постраждав.

До гасіння пожежі залучили 11 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Новости Днепра про Дах вигорів вщент: у Дніпрі горів будинок на Веселій

Новости Днепра про Дах вигорів вщент: у Дніпрі горів будинок на Веселій

Новости Днепра про Дах вигорів вщент: у Дніпрі горів будинок на Веселій

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Фланговій сталася сильна пожежа: що відомо.

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