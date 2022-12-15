Дах вигорів вщент: у Дніпрі горів будинок на Веселій

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
На місце події оперативно прибули рятувальники, там вони побачили, що дах будинку охоплений полум’ям.
Вогнеборці локалізували пожежу об 11.22 та ліквідували об 11.52. Вогонь знищив дах та перекриття на загальній площі 80 кв. м.
На щастя, ніхто не постраждав.
До гасіння пожежі залучили 11 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Фланговій сталася сильна пожежа: що відомо.
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