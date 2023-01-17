“Дах не захистить від ракет, а Patriot так”: мешканці Дніпра зібрались на мітинг біля зруйнованого будинку

У Дніпрі люди мітингують біля багатоповерхівки на Перемозі, яку зруйнувала російська ракета.
Містяни зібралися на мирний мітинг та закликають світ надати Україні зброю, яка захистить їх від ракет та допоможе військовим закінчити війну. На плакатах видно такі написи:
Я – Дніпро і я могла померти.
ППО Patriot.
Дах не захистить від ракет, а Patriot так.
Російські ракети вбивають нас.
Крім систем ППО, містяни просять дальнобійні ракети, які допоможуть боротися з російською зброєю.
Читайте також:
Автор:
Місцевий телеграм-канал опублікував відео від очевидців, де видно як російська…
Олексій Арестович написав заяву про звільнення.
У Дніпрі тренер врятував свого учня, який жив в зруйнованому…
На жаль, стало відомо про загибель ще однієї дитини під…