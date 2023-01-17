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  • “Дах не захистить від ракет, а Patriot так”: мешканці Дніпра зібрались на мітинг біля зруйнованого будинку

“Дах не захистить від ракет, а Patriot так”: мешканці Дніпра зібрались на мітинг біля зруйнованого будинку

Сьогодні 12:35
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Дніпряни влаштували мітинг біля зруйнованого будинку на Перемозі.

Новости Днепра про

У Дніпрі люди мітингують біля багатоповерхівки на Перемозі, яку зруйнувала російська ракета. 

Містяни зібралися на мирний мітинг та закликають світ надати Україні зброю, яка захистить їх від ракет та допоможе військовим закінчити війну. На плакатах видно такі написи: 

 

Я – Дніпро і я могла померти. 

ППО Patriot.

Дах не захистить від ракет, а Patriot так.

Російські ракети вбивають нас.

 

Крім систем ППО, містяни просять дальнобійні ракети, які допоможуть боротися з російською зброєю. 

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