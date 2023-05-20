Чистий_Дніпро та #Дніпро_квітучий: мешканці Самарського району вийшли на суботник

У Дніпрі триває загальноміський флешмоб #Чистий_Дніпро та #Дніпро_квітучий.

Мешканці будинків по вул. Роторна в Самарському районі з самого ранку наводять лад в своїх дворах – прибирають, фарбують та висаджують квіти.

«Суботники важливі, адже всі ми хочемо аби наше місто процвітало. Лівобережна адміністрація міськради допомогла з матеріалами, зокрема це щебінь, фарба, пензлики, також ми допомогли з організацією толоки», – розповів заступник голови Лівобережної адміністрації ДМР Олег Лохмаков.

Косимо траву, обрізаємо поросль, озеленюємо, – розповідає що встигли зробити за сьогодні Марина Волкова, голова Самарської районної організації товариства Червоного хреста України: «Продовжуємо ініціативу нашого мера Бориса Філатова #Чистий_Дніпро та #Дніпро_квітучий. Проводимо толоку аби людям було зручно, приємно».