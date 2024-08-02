Колишній прибутковий будинок Синайського у Дніпрі: тут був банк та популярний кінотеатр

Більшість старовинних будівель у Дніпрі спочатку виглядали зовсім інакше. Під час Другої світової війни вони сильно постраждали під час визволення міста, частина була спалена та відновлювалася практично з нуля. В умовах нестачі коштів та великої кількості тих, кому було необхідно мати житло будинки «обростали» новими поверхами, а декор на їхньому фасаді взагалі вирішили не відновлювати.

Журналісти dnepr.info дізналися, як раніше виглядала цікава будівля в центрі Дніпра.

На початку 1910-х років на центральному проспекті Катеринослава з’явився невеликий триповерховий будинок – у місті він був відомий як «будинок Синайського». Така назва пояснюється тим, що понад 100 років тому одним із основних способів заробітку для мешканців було здавання в оренду квартир та кімнат. Оголошення про здачі в оренду давали в газетах, і щоб потенційним клієнтам було простіше знайти той чи інший будинок писали не тільки адресу будинку і поряд – ім’я власника будівлі.

Прибутковий будинок Синайського користувався популярністю. Тут не було багатьох зручностей, як у сусідніх готелях, а й оренда кімнат тут коштувала значно дешевше. Постоялець міг орендувати одну чи дві кімнатні квартири, куди доставляли воду. У будинку було опалення та можливість користуватися телефоном – він стояв у холі другого поверху. Сам Синайський був власником кількох торгових крамниць, проживав у своєму прибутковому будинку.

Але вже 1920-го року прибутковий будинок Синайського повністю змінився. Власник був змушений поїхати, а в будинку розмістився Губсельбанк.

Після від’їзду власника будинку, містом поповзли чутки, що за однією з половиць на другому поверсі Синайський залишив частину своїх скарбів – він вважав, що революція це не на довго і незабаром зможе повернутися додому. Правда це чи ні – сказати складно, але перед тим, як у приміщенні відкрилося відділення «Губсельбанку», всі підлоги на другому поверсі були здерті і постелені заново. Інші вірили, що частину свого золота Синайський залишив у стіні будівлі у дворі, але казали, що замурував він його туди так міцно, що знайти потенційний скарб можна лише зруйнувавши будинок.

Впритул до будинку Синайського знаходився зал кінотеатру «Колизей», пізніше – «Победа». Коли будинок був прибутковим, а не комунальним, цю його частину здавали як окремий флігель і використовували для проведення урочистостей. 1943 року будинок згорів, його відновили, але при цьому надбудували ще один поверх і трохи змінили фасад. Довгий час тут розташовувалися комунальні квартири. Наразі приміщення в будівлі здаються в оренду.

фото: група “Історія в фотографія. Катеринослав-Дніпропетровськ”, С. Грицаєнко

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