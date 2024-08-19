Чим відома Сажевська балка у Дніпрі, де вчора була величезна пожежа: тут були монастир та ливарний завод

Журналісти dnepr.info дізналися історію однієї з найкрасивіших балок у Дніпрі.
Місцевість вважається історичною, раніше на місці яру був ліс, а перша згадка про Сажевську балку зустрічається ще в літописах XII століття. Назва балки походить від того, що козаки тут видобували сажу, яку використовували для виготовлення пороху. Спочатку балку називали «Сажа», а місцеві називають її «Сажівка», але найбільше вона відома як Сажівська балка.
У XVIII тут якийсь час існував монастир, але швидко був зруйнований. У 1630-х роках поряд з балкою було збудовано фортецю Кодак. Через деякий час вона була зруйнована. Вже в XIX столітті балка сподобалася промисловцям, і тут було зведено кілька заводів, серед яких було чавунно-ливарне підприємство.
Неподалік знаходиться козацький цвинтар і вважається, що балку охороняють духи козаків.
Через незвичайний рельєф балку часто порівнюють з горами в Новій Зелландії. Балка не лише гарна, а й функціональна. Вона відводить дощові та талі води від прилеглих житлових масивів та нагірної частини міста.
Протяжність балки – близько 2 км. Вона є улюбленим місцем для багатьох жителів міста. Тут проводять пікніки, фотосесії, любителі екстремального велоспорту влаштовують тут покатушки.
Минулими вихідними у балці сталася пожежа. Через спеку полум’я швидко охопило зелені насадження. Їі загасили рятувальники.
Читайте також:
Автор:
У Кам’янському чоловік врятував 16-річну дівчину, яка ледь не потрапила…
У Дніпрі анонсували заходи до Дня Незалежності.
У Кривому Розі рятували собак, яких замурували в теплотрасі.
У Дніпрі вулиця Савченка отримала нову назву на честь В’ячеслава…