Чим відома Сажевська балка у Дніпрі, де вчора була величезна пожежа: тут були монастир та ливарний завод

Дніпро називають «містом на трьох пагорбах», але западин, балок та нерівностей у нашому місті значно більше. Також є багато балок довкола самого міста. Одна з них знаходиться у Старих Кодаках та називається Сажевською балкою. Вона виглядає дуже незвичайно, оскільки вся ніби порізана виступами та заглибленнями, вкрита зеленню і через те, що на виступи та западини потрапляє різна кількість сонячного світла, створюється особливий візерунок із зелені глини та піску.

Журналісти dnepr.info дізналися історію однієї з найкрасивіших балок у Дніпрі.

Місцевість вважається історичною, раніше на місці яру був ліс, а перша згадка про Сажевську балку зустрічається ще в літописах XII століття. Назва балки походить від того, що козаки тут видобували сажу, яку використовували для виготовлення пороху. Спочатку балку називали «Сажа», а місцеві називають її «Сажівка», але найбільше вона відома як Сажівська балка.

У XVIII тут якийсь час існував монастир, але швидко був зруйнований. У 1630-х роках поряд з балкою було збудовано фортецю Кодак. Через деякий час вона була зруйнована. Вже в XIX столітті балка сподобалася промисловцям, і тут було зведено кілька заводів, серед яких було чавунно-ливарне підприємство.

Неподалік знаходиться козацький цвинтар і вважається, що балку охороняють духи козаків.

Через незвичайний рельєф балку часто порівнюють з горами в Новій Зелландії. Балка не лише гарна, а й функціональна. Вона відводить дощові та талі води від прилеглих житлових масивів та нагірної частини міста.

Протяжність балки – близько 2 км. Вона є улюбленим місцем для багатьох жителів міста. Тут проводять пікніки, фотосесії, любителі екстремального велоспорту влаштовують тут покатушки.

Минулими вихідними у балці сталася пожежа. Через спеку полум’я швидко охопило зелені насадження. Їі загасили рятувальники.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: