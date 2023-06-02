Чи залишать нічний тариф для мешканців Дніпра після підняття ціни на електроенергію

З 1 червня в України встановили новий тариф на електроенергію.

31 травня Кабмін опублікував постанову, згідно з якою тариф на електроенергію для населення з 1 червня буде складати 2,64 грн за кВт-год. Гендиректор Yasno Сергій Коваленко пояснив, що чекає на споживачів після впровадження нової ціни на світло.

Що очікувати далі У червні люди востаннє отримають платіжки за травень ще зі старим тарифом, а вже в липні прийдуть платіжки за червень по новому тарифу.

З червня не буде різниці в тарифі залежно від обсягів споживання, для всіх 2,64 грн за кВт-год. Нагадаємо, раніше ціна різнилася в залежності від кількості “накручених” кіловат. Чи залишається нічний тариф Багатьох хвилювало питання, чи лишаються нічні тарифи, адже вночі електроенергія дешевша і можна заощадити. Так, при наявності двозонного лічильника об’єм спожитий з 23:00 до 7:00 буде рахуватися по тарифу 1,32 грн за кВт-год. Це ж стосується власників трьохзонного тарифу: 150% фіксованої ціни — з 8:00 до 11:00 та з 20:00 до 22:00 (години максимального навантаження) — 3,96 грн/кВт-год при споживанні до 250 кВт-год та понад 250 кВт-год відповідно;

100% фіксованої ціни — з 7:00 до 8:00, з 11:00 до 20:00 та з 22:00 до 23:00 (напівпіковий період) — 2,64 грн/кВт-год.

40% фіксованої ціни — з 23:00 до 7:00 — 1,05 грн/кВт-год. Тому якщо хочете заощадити на комуналці і менше платити за світло, то краще встановити двозонний лічильник. Для цього треба звернутися до постачальника послуг та оформити заявку на встановлення нового лічильника. З поганого – платити за новий прилад доведеться з власної кишені.

Чи впливає підвищення тарифу для населення не впливає на прибуток постачальника

За словами гендиректора Yasno, постачання е/е побутовим споживачам здійснюють виключно постачальники універсальних послуг, націнка (тариф на постачання) яких встановлюється регулятором на рік і не залежить від ціни для населення. Незалежно від того, буде встановлено тариф 1,68 грн/кВтг, чи 2,64 грн/кВтг, постачальник отримає свій регульований тариф. Наприклад для постачальника в м. Києві він становить 0,11 грн/кВтг.

Куди підуть кошти

Одна із причин підняття ціни – зруйнована обстрілами енергосистема, тому гроші підуть на відновлення. Зростання тарифів допоможе державним Енергоатому та Укргідроенерго, які накопичили суттєві борги через необхідність компенсувати різницю між тарифом для населення та ринковою ціною.

Наразі виробники електроенергії компенсують різницю між так званою ринковою ціною та побутовою. До прикладу, на ринку 1 кіловат вартує 4,80 гривень, а населення платить 2,64 грн/кВтг. Різницю в 2,16 грн/кВтг платять державні компанії.

Читайте також:

Українська

Автор: