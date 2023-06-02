Чи залишать нічний тариф для мешканців Дніпра після підняття ціни на електроенергію

Багатьох хвилювало питання, чи лишаються нічні тарифи, адже вночі електроенергія дешевша і можна заощадити. Так, при наявності двозонного лічильника об’єм спожитий з 23:00 до 7:00 буде рахуватися по тарифу 1,32 грн за кВт-год. Це ж стосується власників трьохзонного тарифу:
Тому якщо хочете заощадити на комуналці і менше платити за світло, то краще встановити двозонний лічильник. Для цього треба звернутися до постачальника послуг та оформити заявку на встановлення нового лічильника. З поганого – платити за новий прилад доведеться з власної кишені.
За словами гендиректора Yasno, постачання е/е побутовим споживачам здійснюють виключно постачальники універсальних послуг, націнка (тариф на постачання) яких встановлюється регулятором на рік і не залежить від ціни для населення. Незалежно від того, буде встановлено тариф 1,68 грн/кВтг, чи 2,64 грн/кВтг, постачальник отримає свій регульований тариф. Наприклад для постачальника в м. Києві він становить 0,11 грн/кВтг.
Одна із причин підняття ціни – зруйнована обстрілами енергосистема, тому гроші підуть на відновлення. Зростання тарифів допоможе державним Енергоатому та Укргідроенерго, які накопичили суттєві борги через необхідність компенсувати різницю між тарифом для населення та ринковою ціною.
Наразі виробники електроенергії компенсують різницю між так званою ринковою ціною та побутовою. До прикладу, на ринку 1 кіловат вартує 4,80 гривень, а населення платить 2,64 грн/кВтг. Різницю в 2,16 грн/кВтг платять державні компанії.
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