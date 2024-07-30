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Чи вимикатимуть у Дніпрі та області світло 31 липня

Сьогодні 22:01
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Є чудові новини.

Новости Днепра про Чи вимикатимуть у Дніпрі та області світло 31 липня

У Дніпрі та області 31 липня не планують застосовувати погодинні графіки відключення світла. В Укренерго повідомили, що і завтра обмежень не буде. Втім, людей закликали користуватися потужними електроприладами вдень, з 11:00 до 15:00.

«Друзі, у нас неймовірна новина! Уже другий день поспіль Укренерго не дає команди на відключення, а це означає, що завтра, 31 липня, світло буде!

Це справді чудова новина, яка дарує надію і радість. Продовжуйте користуватися електрикою розумно, щоб ми могли насолоджуватися такими днями ще довше», – підтвердили інформацію у ДТЕК «Дніпровські електромережі».

Водночас у Дніпрі не пощастить одному будинку. Завтра, 31 липня, проводитимуть планові ремонтні роботи за адресою вулиця Робоча, 71. Жителі цієї багатоповерхівки будуть без електроенергії деякий час. 

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