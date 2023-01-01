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Чи вимикатимуть у Дніпрі світло за графіками 1 січня

Сьогодні 11:19
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У Дніпрі скасували екстрені відключення світла.

Новости Днепра про Чи вимикатимуть у Дніпрі світло за графіками 1 січня

Як повідомили в ДТЕК “Дніпровські електромережі”, сьогодні 1 січня екстрені відключення світла скасовані. Нагадаємо, вчора через загрозу ракетних ударів в Дніпрі та області аварійно вимикали світло, щоб уникнути значних пошкоджень, у разі влучання в об’єкти інфраструктури. 

Новости Днепра про Чи вимикатимуть у Дніпрі світло за графіками 1 січня

До цього ДТЕК заявляли, що на Новий рік мешканці Дніпра та області будуть зі світлом, якщо не буде повторних обстрілів.

Обстріли були та екстрені відключення вводилися, але уже ввечері більшість людей були зі світлом і його не вимикали всю ніч. Сьогодні ж ми повертаємося до стабілізаційних графіків відключення світла. Знайти їх можна тут.

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