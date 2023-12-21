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Чи введуть на Дніпропетровщині “сухий закон” та комендантську годину під час свят: посадовець відповів на чутки

Сьогодні 14:39
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У мережі поширюють чутки щодо запровадження "сухого закону" в одній зі громад області.

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У Нікопольській РВА розвіяли чутки про те, що на Новий рік введуть “сухий закон” та посилять комендантську годину. Повідомлення про нові обмеження ширяться мережею. Однак як зауважив у своєму телеграм-каналі очільник РВА Євген Євтушенко, нічого цього вводити не планують.

Посадовець зазначив, що в супермаркетах після появи цих пліток зібралися черги за алкоголем, а підприємці та ФОПи обривають телефони РВА з питаннями про введення обмежень.

Увага, важлива інформація! В громадах району розповсюджуються плітки щодо запровадження на свята тривалої комендантської години, обмеження продажу алкоголю та інших подібних дій. Наразі, Нікопольською РВА жодних додаткових обмежень на час святкових днів не запроваджено та не планується. Територія району функціонує у звичайному режимі. У випадку прийняття будь-яких розпоряджень щодо тривалості комендантської години, обмеження продажу алкоголю чи інших змін – обов’язково вас проінформую, – зазначив посадовець.

Зауважимо, що поки що не було оголошено про якісь нові обмеження на період свят. 

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які заходи запланували на Різдво у Дніпрі. 

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