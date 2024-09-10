Чи відключатимуть світло у Дніпрі 11 вересня

У Дніпрі та області на середу 11 вересня застосування заходів обмеження споживання електроенергії не прогнозується. А це означає, що світло буде у кожному будинку міста.
Ремонтні роботи на завтра жодним з обленерго також не заплановані. У разі відсутності аварійних ситуацій електропостачання буде без перебоїв.
Однак в Укренерго нагадують споживати електроенергію ощадливо та не вмикати потужних приладів у період з 18:00 до 22:00.
Нагадаємо, раніше стало відомо, чи повернуться знову графіки відключень світла у Дніпро.
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